Temperaturas podem cair a 10°C no final de semana em Goiás, diz Cimehgo

As temperaturas podem cair para até 10°C neste final de semana no estado, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O gerente do órgão, André Amorim, explicou que o possível frio de sábado (10) e domingo (11) será resultado de uma massa de ar polar que chegará na Região Centro-Oeste do país.

O tempo mais ameno deve ser registrado na porção sudoeste de Goiás, em cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros e Lagoa Santa. No caso de Goiânia, a expectativa é que os termômetros registrem até 12ºC.

O frio previsto para esses locais acontecerá no período da manhã e, como enfatizou André, as temperaturas voltam a subir na parte da tarde. Além disso, conforme os boletins do Cimehgo para a semana, a umidade relativa do ar deve continuar baixa, podendo chegar a 20%. Outra previsão do órgão é que não haverá chuvas nos próximos dias no estado. Nesse sentido, André citou alguns cuidados importantes que a população deve ter, como evitar exposição prolongada ao sol, se hidratar bem e economizar água.

Outro ponto explicado por André é que, apesar de ser uma situação incomum, Goiás já registrou baixas temperaturas nesta época do ano antes.

"Em agosto de 1985, em Jataí, fez 3 graus. Então, assim, faz muito tempo", revelou.

Ainda segundo as previsões do Cimehgo, há chances de ocorrer incêndio em todas as regiões goianas, com risco entre moderado e alto. Como a maioria das queimadas são provocadas neste período, o órgão incentiva a população a ter consciência. Inclusive, vale lembrar que, devido à seca, o Rio Meia Ponte, responsável por boa parte do abastecimento de Goiânia e Região Metropolitana, entrou em nível crítico.