Tempestade derruba decoração do Natal do Bem, arrasta motociclista e alaga ruas em Goiânia

Um temporal derrubou decorações natalinas, arrastou um motociclista e alagou ruas na tarde desta quarta-feira (27), em Goiânia. De acordo com a Defesa Civil, ainda não há registro de ocorrência grave.

A Prefeitura de Goiânia, por meio de nota, informou que os volumes dos córregos estão sem transbordo e houve enxurradas em alguns pontos da capital (veja na íntegra ao fim da matéria).

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) informou que o Natal do Bem estará fechado para manutenção para que possa receber as famílias com segurança nos próximos dias.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) registrou a queda de quatro árvores em quatro bairros da capital: Marista, Oeste, Estrela Dalva e Forteville.

Uma enxurrada na avenida 3ª Radial, no setor Pedro Ludovico, arrastou um motociclista que contou com a ajuda de quatro pessoas para sair da via.

Ao Daqui, o Corpo de Bombeiros informou que durante a chuva houve o registro de um acidente com óbito na Avenida Perimetral Norte, no Jardim Progresso, envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Após bater na traseira do caminhão, o motociclista, um homem de aproximadamente 53 anos, acabou vindo a óbito.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informou que foram registradas rajadas de vento em torno de 50km/h. As regiões Sul, Parque Amazônia, e Centro-Oeste, setor Sul, registraram os maiores volumes de chuva: 40 milímetros (mm) e 35 mm, respectivamente.

Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), foram registrados os seguintes volumes de chuva na capital:

Goiânia região Leste (autódromo): 3,0 mm

Goiânia região Leste (jardim Olinda) 2,0 mm

Goiânia região Norte (Balneário Meia Ponte) 1,0 mm

Goiânia região Norte (Sta. Genoveva) 1,0 mm

Goiânia região Noroeste (Perim): 1,0 mm

Goiânia região Noroeste (Jardim Curitiba): 1,0 mm

Goiânia região Noroeste (Jardim Pompeia): 1,0 mm

Goiânia região Sul (Parque Amazônia): 40,0 mm

Goiânia região Centro Oeste (Setor Sul): 35,0 mm

Goiânia região Central (Leste Universitário): 7,2 mm

Alerta de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de tempestade na última semana do ano, em Goiás. Segundo o informativo, o volume de chuvas pode chegar até 50 milímetros por dia e os ventos intensos devem atingir 60km por hora. O boletim foi divulgado na última segunda-feira (25).

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta para não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda, já que há risco de queda e pode ocorrer descargas elétricas. Além disso, o Instituto recomenda ainda evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

COMUNICADO – Natal do Bem

Em razão das fortes chuvas registradas na tarde desta quarta-feira (27/12), o Governo de Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) informam que o Natal do Bem estará fechado para manutenção.

Nossas equipes estão de prontidão, realizando os reparos necessários para que possamos receber as famílias goianas com segurança nos próximos dias.

Contamos com a compreensão de todos.

Organização das Voluntárias de Goiás – Governo de Goiás

Nota Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), informa que está com equipes disponíveis ao atendimento após um grande volume de chuva, com rajadas de ventos, que atingiram a Capital na tarde desta quarta-feira (27/12).

A Defesa Civil esteve nos locais mapeados com precipitações mais concentradas, pronta a prestar auxílio aos possíveis afetados. À medida que são informados pelos telefones 153 e 193, equipes são deslocadas para atendimento imediato.

Equipes da Comurg estão atentas para a remoção de árvores que caíram. No primeiro momento, é feita a desobstrução das vias e, em seguida, a remoção dos galhos. Até o momento, foram registradas quatro quedas de árvores nos setores Marista, Oeste, Estrela Dalva e Forteville, além de galhos quebrados de outras duas. A Comurg registra notificações pelo WhatsApp: 99855-8555 e Teleatendimento: 3524-8555.

A Seinfra esclarece que os volumes dos córregos estão sem transbordo e houve enxurradas em alguns pontos da cidade. Conforme a pasta, com relação ao viaduto da Avenida H, a Prefeitura de Goiânia informa que ainda trabalha na ampliação da rede de drenagem. Atualmente, são construídas as redes de drenagem na altura da Rua 52, no Jardim Goiás. Assim que a obra for concluída, no início de 2024, estima-se que o problema seja resolvido com a ligação efetiva da rede de drenagem.

A Prefeitura de Goiânia trabalha para garantir segurança a todos os cidadãos.

Prefeitura de Goiânia