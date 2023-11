Tempestades com raios e rajadas de vento estão previstas para o fim de semana em Goiás, aponta Cimeh

O fim de semana dos goianos deve ser marcado por tempestades com raios e rajadas de vento, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Isso acontece devido a combinação de calor e umidade. A temperatura máxima pode chegar aos 33ºC e umidade relativa do ar varia entre 45% a 90%.

"Nós temos nebulosidade, que combinado com o calor, favorece essas áreas de instabilidades e geram as tempestades. As rajadas de ventos esperadas para o estado são de mais de 50 km/h", explica o gerente do Cimehgo, André Amorim.

Na quarta-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta indicando o risco de tempestade para todas as 246 cidades de Goiás. Conforme o instituto, as chuvas devem vir acompanhadas de granizo e ventos de até 60 km/h.

"Estamos com alta umidade e as temperaturas elevadas. Então, a combinação de calor e umidade é potencial para gerar as nuvens que causam os temporais. É importante dizer que esses temporais são típicos, normais da estação da primavera que é conhecida como a ‘estação dos temporais’. Portanto, a ocorrência de chuvas volumosas, rajadas de vento, trovoadas, e, até granizo é normal da estação”, disse o meteorologista Cleber Souza, do Inmet, ao Daqui.

Conforme o comunicado, o grau de severidade das tempestades é considerado médio, com volume de chuvas variando entre 20 e 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. O Inmet também alerta para a possibilidade de risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos.

Orientações

As orientações para a população goianiense são: não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.