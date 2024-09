Tempo seco: Goiânia iguala recorde histórico e tem a menor umidade do País

Goiânia foi a capital que registrou a menor umidade do ar do país na tarde desta terça-feira (3) ao alcançar 7%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, a capital igualou seu recorde histórico, atingido no dia anterior. O valor foi registrado às 14h. A meteorologia ainda emitiu um alerta vermelho em todo estado que teve a umidade relativa do ar abaixo de 12%. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é 60%.

Ao jornal, a chefe do Inmet em Goiás, Elizabeth Alves, informou que é o menor registro de umidade em todo ano na cidade. As últimas vezes que a capital goiana apresentou esse número foram em 2004 e 2011.

Além de Goiânia, Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, também teve a mesma porcentagem de 7%, além de outras cidades brasileiras

Veja a lista abaixo:

Goiânia (GO): 7%

Luziânia (GO): 7%

Ituiutaba (MG): 7%

Três Lagoas (MS): 7%

Paranaíba (MS): 7%

Barretos (SP): 7%

O Instituto recomenda beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Também orientou o uso hidratante para pele e para umidificar o ambiente, bem como evitar bebidas diuréticas, como café e álcool.