Temporada do Araguaia contará com apresentações de Gabriel o Pensador a Barão Vermelho

A temporada do Araguaia 2023 vai reunir grandes nomes da música brasileira, como Gabriel o Pensador, Barão Vermelho, Mr Gyn, Léo Chaves, João Neto e Frederico, entre outros. Os shows começam nesta sexta-feira (7) e vão até o fim de julho, com expectativa para receber mais de R$ 1 milhão de turistas.

As atrações acontecerão durante as sextas-feiras e sábados, a partir das 17h, com programação totalmente gratuita. Além da programação divulgada pelo Governo de Goiás, os participantes poderão ainda curtir o pôr do sol às margens do Rio Araguaia enquanto escutam músicas no palco Sunset. Alguns dos shows foram contratados em parceria com o Sesc.

A maratona de shows começa no próximo fim de semana, com MaLuê e Tatau na sexta-feira (7) e ex-Araketu no sábado (8). A música eletrônica volta à Aruanã com um time de mulheres que dominam a cena: DJs Larissa Lahw, Ani Cristine e Kah Fialho. A cantora Grace Carvalho leva o melhor do samba e do forró para a programação.

Já no terceiro fim de semana de julho, Léo Chaves (que fazia dupla com Victor) será a atração principal da sexta (14), que também contará com os DJs Low e Ani Cristine. No sábado (15), a programação mistura o pop rock dos artistas goianos, Nila Branco e Mr Gyn, com os clássicos nacionais e internacionais de Jorginho.

A dupla Humberto e Ronaldo sobe ao palco na sexta (21), e no sábado (22), a banda Barão Vermelho e a cantora Cejane Verdejo vão embalar o público com clássicos do rock, além do pagode com Kamisa 10. Para finalizar a programação, João Neto e Frederico, Gabriel o Pensador, Maíra, Club Retrô e outras atrações encerram a temporada Mais Araguaia com muita animação e música para os turistas de Aruanã.