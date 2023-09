Temporal em Goiânia é acompanhado por granizo, trovoadas e ventos fortes

O temporal que caiu em Goiânia neste domingo (17) foi acompanhado por granizo, trovoadas e ventania. Uma árvore de grande porte caiu próximo ao Terminal Hailé Pinheiro, na Avenida Goiás Norte com a Avenida Perimetral Norte. Além disso, semáforos ficaram inoperantes e banheiros químicos foram carregados pelo vento na Praça do Violeiro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou, inclusive, um alerta para chuvas intensas hoje em várias cidades de Goiás. Deve chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, segundo a previsão do Inmet. Os ventos intensos podem chegar a 60 km/h. Existe risco de corte energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, informou o órgão.

Uma frente fria que passa pela região sudeste do Brasil está influenciando o estado de Goiás.

O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou, contudo, que, apesar dessa condição, ainda não se trata do período chuvoso em Goiás.

Segundo ele, a frente fria está se deslocando em uma velocidade maior que o normal, mas não entrou em Goiás. “Ela (frente fria) só está influenciando com esse canal de umidade que, combinado com o calor, favorece chuvas que podem vir localmente fortes, com rajadas de vento e raios.”