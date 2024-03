TeNpo 2024 abre inscrições para oficinas gratuitas

A 19ª edição da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo 2024) está com inscrições abertas para cinco oficinas gratuitas voltadas às artes cênicas. Interessados devem se inscrever no site oficial do evento, pelo link, de 12 a 26 de março. O TeNpo será realizado entre 04 e 07 de abril, pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

Os cursos serão realizados no Centro Cultural de Porangatu, que fica na Praça Ângelo Rosa de Moura (Av. Pedro Pereira de Cunha, Setor Central). A idade mínima para participar é de 13 anos e a duração total é de 21 horas, divididas entre os dias 04, 05, 06 e 07.

Os oficineiros foram selecionados via edital público. Ao todo, as cinco oficinas oferecerão 112 vagas, com uma média de 20 a 25 participantes por curso. Todas as informações sobre as oficinas e currículo dos oficineiros podem ser conferidas aqui.

O TeNpo 2024 conta com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), via Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE), e parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Porangatu e Sesc Goiás.

Oficinas e oficineiros

Oficina 1 – Formas Animadas Para o Audiovisual, com a Profa. Izabela Nascente

Esta oficina vai apresentar as formas animadas como um elemento artístico poderoso no contexto audiovisual. A proposta é trabalhar com bonecos do tipo fantoches, criando personagens por meio de espuma, inspirados em estéticas de programas nacionais, como “Cocoricó”, “TV Colosso”, “Nas Garras da Patrulha”, “Mamakoosa” e “Vila Mariote”, assim como de programas internacionais, “31 Minutos”, “The Muppet Show” e “Sesame Street” (Vila Sésamo). Cada participante construirá seu próprio personagem e aprenderá técnicas de animação para vídeo. Ao final, cada um criará e executará um roteiro de até 3 (três) minutos, tanto individual quanto em grupo. Todos os vídeos produzidos estarão disponíveis para os participantes e para a produção do evento para compartilhamento em redes sociais.

Público-alvo: Artistas, professores, criadores de conteúdo e entusiastas interessados em formas animadas.

– Idade mínima: 13 anos

– Quantidade de vagas: 22

Oficina 2 – Jogos Teatrais, com a Profa. Rosane Christina de Oliveira

A proposta da oficina é a de possibilitar a construção de um repertório expressivo de jogos dramáticos e/ou teatrais, que permita uma intervenção significativa no processo educativo do ensino de Teatro, envolvendo as várias linguagens e enfocando a realidade brasileira, mais especificamente, o papel do profissional de Artes Cênicas, no ensino formal e/ou informal.

Para isso, serão trabalhados os seguintes conteúdos: o jogo em suas relações com a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia e várias possibilidades de estudos; o jogo teatral e o jogo dramático; a improvisação como metodologia de jogo; o treinamento para o ator por meio do jogo; o jogo para o desenvolvimento de técnicas teatrais.

Público-alvo: Atores, professores e não atores.

– Idade mínima: 16 anos

Quantidade de vagas: 20

Oficina 3 – Dança – A Roda Como Produtora de Alegrias, com o Prof. Kleber Damaso

A proposta da oficina é a de trabalhar integralizações do pensar com o mover no ato de sambar; estimular a educação do sensível e dos sentidos (sensório-motores) nos circuitos autopoiéticos das rodas de samba, e produzir corporeidades múltiplas como potência vital em processos ininterruptos de criação e de performatização.

Público-alvo: Artistas do corpo – atores, bailarinos, “performers” e artistas circenses. Estudantes, professores, pesquisadores e amadores em diferentes estágios de formação. Interessados e curiosos em estudar e ampliar as possibilidades de se mover e de criar performances por meio dos estudos do movimento dançante.

– Idade mínima: 14 anos

– Quantidade de vagas: 20

Oficina 4 – O Ofício do Ator, com a Profa. Cláudia Ohana

A oficina irá abordar a construção e a formação de conhecimentos teóricos e práticos, de maneira ativa e reflexiva. Será um espaço que promoverá o aprendizado por meio da reflexão de uma artista com mais de quatro décadas de carreira.

Para isso, serão trabalhados: construção da personagem; exercícios de corpo e voz; leitura e decupagem de texto, e debate sobre a cena.

Público-alvo: Atores, professores e não atores.

– Idade mínima: 16 anos

– Quantidade de vagas: 25

Oficina 5 – O Corpo no Teatro Musical, com a Profa. Clara da Costa

Esta oficina é voltada para todas as pessoas que pretendem desenvolver suas habilidades corporais, aprimorando-as para um corpo mais consciente e inteligente. As aulas permitirão uma compreensão profunda do corpo. Ao obter controle da sua aparelhagem física e vocal, os participantes da oficina desenvolverão as habilidades necessárias para suas trajetórias performáticas por meio da autonomia e da confiança.

Público-alvo: Atores, professores e não atores.

– Idade mínima: 14 anos

– Quantidade de vagas: 25