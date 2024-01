Tentativa de ataque hacker impede recarga de cartões Fácil e de Estudante na Grande Goiânia

A compra de crédito e a recarga dos cartões utilizados no transporte público de Goiânia ficou instével depois que os sistemas da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) sofreram uma tentativa de ataque hacker, na segunda-feira (29). Segundo a RMTC, o sistema passou por reparos e voltou há normalização no fim da tarde desta terça-feira (30).

O site, o contato por WhatsApp e a compra on-line chegaram a ser suspensos temporariamente. A RMTC informou, em nota, que continuava aceitando cartão de crédito e débito nos ônibus, terminais e estações.

Nas redes sociais, os usuários do transporte reclamaram sobre a impossibilidade de usar os cartões. “O cartão sitpass está fora do ar. Desde cedo pagando para o motorista, não temos dinheiro para colocar crédito no cartão e ainda pagar para o motorista. Arruma aí para a gente por que a situação está difícil”, disse um dos comentários.

Outro comentário falava sobre uma recarga realizada que não teria caído no cartão. “Tive que pegar três ônibus hoje e pagar tudo no cartão de crédito do meu namorado, pois o dinheiro que tinha, utilizei para recarregar”, disse.

Em nota, a RMTC disse que “os servidores onde estão os dados dos sistemas estão protegidos” e que técnicos trabalharam para “trazer o sistema para a normalidade”. O retorno foi divulgado pela própria RMTC pelas redes sociais.

Nota na íntegra antes da normalização

“Os dados e sistemas estão salvos e os pequenos impactos recaíram sobre o site que ficou instável e o RedeMob Consórcio decidiu retirá-lo do ar temporariamente e a rede de vendas. As compras de créditos e recarregas de cartões também estão temporariamente instáveis, assim como o contato pelo WhatsApp, que foram suspensos para que os técnicos pudessem fazer os reparos.

A RMTC continua aceitando normalmente cartão de crédito e débito nos ônibus, terminais e estações.

A equipe técnica do RedeMob Consórcio reagiu com agilidade e os servidores onde estão os dados dos sistemas estão protegidos. As ferramentas de proteção e os técnicos agiram com precisão e trabalham agora para, brevemente, trazer o sistema para a normalidade.”