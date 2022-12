Terceira maior do Brasil, árvore de Natal flutuante no Vaca Brava é inaugurada, em Goiânia

A terceira maior árvore de Natal flutuante do Brasil foi inaugurada na noite desta quarta-feira (7), em Goiânia. A inauguração e o acionamento da iluminação aconteceu no Parque Vaca Brava, que desde 2017 recebe uma árvore flutuante, mas pela primeira vez conta com uma desse tamanho.

Com 21 metros de altura e 500.000 mini lâmpadas de LED, a estrutura ilumina um raio de mais de quatro km. Durante a cerimônia, foram acesas as luzes natalinas de outros 18 pontos da cidade, como no Grande Hotel, no Centro; da Praça Matriz, no Setor Campinas; e do Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, no Jardim Goiás.

O evento também contou com show pirotécnico, efeito que utiliza fogo, artefatos, explosivos e combustíveis para produzir luzes, gases, fumaça, calor e som. Compareceram o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Alisson Borges, e outros auxiliares da gestão municipal marcaram presença.

A estrutura é toda feita de aço e tem como base uma balsa, colocada no centro do lago. A montagem da árvore foi realizada durante quatro semanas, por colaboradores da Comurg. As 500 mil mini-lâmpadas de LED refletem as cores branco frio, branco morno, azul e vermelho. A árvore também foi equipada com bastões luminosos que formam uma chuva de meteoros.

Outras decorações

A estrutura do Natal do Bem já está montada no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O local conta com 800 mil pontos de luz e o público poderá fazer visitas até 1º de janeiro de 2023. Além de ter acesso à Vila de Natal, os visitantes também podem prestigiar espetáculos, dança e música de graça.

O Parque Mutirama conta com novidades na decoração, com uma árvore de Natal de 35 metros de altura, automatizada, cuja iluminação mudará de acordo com a música ambiente, além das representações dos Reis Magos. A inauguração da decoração acontecerá nesta sexta-feira (9), às 19 horas.

Na Praça Tamandaré, além do tradicional túnel iluminado, do presépio e demais decorações, a inauguração, que acontece também na sexta (9) a partir das 20h30, vai contar com a apresentação da banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM).