Terceirização volta após 2 anos para troca de lâmpadas

O serviço de substituição das lâmpadas do parque luminoso de Goiânia por outras de tecnologia de LED volta a ser feito por uma empresa terceirizada dois anos depois que estava sob execução da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). A Prefeitura deu início aos serviços que serão executados em cinco dos sete lotes que se referem às regiões da cidade. Os trabalhos serão executados pelo Consórcio Ilumina Goiânia, formado pelas empresas RH Engenharia e GCE, ambas de Brasília, nas regiões Campinas/Centro, Sudoeste, Oeste e Noroeste, no primeiro momento.

O serviço começou nesta segunda-feira (12), no Setor Morada do Sol, na região Noroeste. Nesta terça-feira (13), serão iniciados os trabalhos de substituição das lâmpadas na Rua CP 10, do Setor dos Funcionários (Região Campinas/Centro), na Avenida Nossa Senhora das Graças, Loteamento Monte Paschoal (Região Oeste) e na Rua General Cunha Matos, na Vila Mauá (Região Sudoeste).

A mesma empresa venceu o lote 7, da região Sul, mas ainda não teve o contrato assinado, o que deve ocorrer até quarta-feira (14), segundo a Seinfra. Os lotes 2 e 4, que são relativos às regiões Leste e Norte, respectivamente, tiveram como vencedora da licitação a empresa Construtora São Bento, que desistiu do processo e, então, este foi reaberto. A última atualização do certame é a suspensão do mesmo, no dia 8 passado, para a análise das propostas recebidas. A Seinfra informa que esses dois lotes devem ter o contrato assinado na próxima semana.

Ao todo, o parecer técnico da licitação prevê a substituição de 167.247 lâmpadas antigas por LED e mais 6.457 novos pontos luminosos. A Prefeitura estimou gastos na ordem de R$ 196 milhões para todos os lotes, mas dos cinco que já possuem homologação, o custo está em R$ 66 milhões. O pagamento é feito a partir das medições dos serviços realizados. O Paço já fez o empenho do pagamento de R$ 1,5 milhão para cada um dos quatro contratos que estão assinados, o que ocorreu no final de julho. Na época, a Seinfra informou que, além da substituição das lâmpadas por tecnologia de LED, os contratos também contam com a manutenção do parque luminoso, com a troca de lâmpadas queimadas, com a estimativa de que isso ocorra em até 48 horas do chamado.

Os contratos terão um prazo de 12 meses, mas a previsão da Seinfra é que as trocas pelas lâmpadas de LED sejam feitas em toda a cidade até o final deste ano, quando acaba o atual mandato do poder Executivo municipal. A terceirização do serviço era tentada desde junho de 2022, quando foi encerrado o contrato com a Citéluz, empresa que era responsável pelo serviço de iluminação pública na cidade. Na época, a previsão era de que a Seinfra passasse a fazer o trabalho emergencial, até que nova contratação fosse realizada, mas o edital da licitação só foi publicado no segundo semestre de 2023, com o resultado, ainda que parcial, em julho deste ano.

Em fevereiro do ano passado, O jornal reportou os problemas na regularidade nas trocas das lâmpadas, de modo que, na época, a Seinfra atuava para responder os chamados da população. Quando havia o serviço terceirizado, se fazia um trabalho de ronda para encontrar pontos queimados. Segundo a Seinfra, neste período de execução direta, 45 mil pontos luminosos foram trocados, em nove bairros e nas principais avenidas da cidade, além dos perímetros urbanos de rodovias.