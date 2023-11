Terezópolis de Goiás se prepara para ser a capital sustentável do Estado

Emancipado em 1992, Terezópolis de Goiás é um pequeno município na Rota das Águas, entre Goiânia e Anápolis. Sua população é menor que oito mil habitantes, mas tem uma das mais nobres missões: ser guardiã da água que abastece cerca de três milhões de habitantes que estão em Goiânia e na região metropolitana. É que o município situa-se dentro da Área de Preservação Ambiental do Ribeirão João Leite (APAJOL) e está bem próximo da barragem do João Leite.

Imbuído desse propósito, o município prepara-se para se tornar a capital sustentável de Goiás, graças à mentalidade de sua população e aos projetos desenvolvidos pelo poder público e o privado. É o que diz o prefeito de Terezópolis de Goiás, Uilton Pereira, ao citar as iniciativas de empreendedorismo sustentável que têm florescido no município, impulsionando a economia local por meio de práticas que respeitam o meio ambiente.

Ele explica que a cidade está com o plano diretor em consonância com o Plano de Manejo da APA do João Leite. Desde dezembro de 2022, o licenciamento ambiental passou a ser feito pela Secretaria de Meio Ambiente do município, e não mais pela pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-GO).

“Nós criamos um corpo técnico para esta finalidade e temos recebido inclusive elogios do Ministério Público. Hoje nós sabemos qual é nossa vocação e passamos a ter orgulho de nosso papel. Embora sejamos um pequeno município, temos uma grande missão e estamos buscando mecanismos de desenvolvimento respeitando esta missão de garantir água potável para três milhões de habitantes", disse.

A cidade já é reconhecida pela sua produção de orgânicos, mais uma vertente que reforça um compromisso coletivo com a sustentabilidade e o meio ambiente. No âmbito comunitário, a prefeitura desenvolve ações de coleta seletiva, que inclui as escolas municipais. Como incentivo, a prefeitura troca material reciclável por material escolar e lanche. Agora, a cidade deve passar por uma expansão urbana ordenada e se desenvolver mais nos próximos anos.

De acordo com o Plano de Manejo da Apa do João Leite, revisado em 2019 pela Semad-GO, passou a ser permitido, em alguns pontos, a implantação de projetos de moradia e de indústrias, desde que tenham medidas de proteção ambiental. Para Uilton, esta foi uma decisão acertada. "A legislação muito restritiva favorece o crescimento irregular. Eu vi isso acontecer em Terezópolis de Goiás durante mais de 12 anos", ponderou ele, fazendo menção ao passado.

Ele lembra que o município é privilegiado por sua localização entre Goiânia e Anápolis, dois grandes pólos de desenvolvimento. "Em 14 minutos, chegamos ao Aeroporto Internacional da capital, em 18 minutos, ao shopping. Ao mesmo tempo, aqui tem o clima de cidade do interior, com abundância de natureza e com a possibilidade de vida em comunidade, em que a gente coloca a cadeira na porta de casa no fim do dia", comenta.

A cidade, que já possui equipamentos sustentáveis como o Park Santa Branca, que atrai turistas de todo eixo Goiânia-Brasília, e a Ecovila Santa Branca, um condomínio horizontal que é modelo em preservação ambiental, vai receber novos projetos com o mesmo conceito.

O próximo será condomínio horizontal o Aldeia Santerê Casa e Natureza, que será implantado no perímetro urbano da cidade, às margens da BR-060 pela Tropical Urbanismo. O futuro residencial terá 800 mil metros quadrados de área verde, o que dá uma uma média de 744 m2 por morador. O número é quase oito vezes maior que a média de área verde por habitante em Goiânia - cidade que já é considerada a segunda mais verde do mundo com seus 94 metros quadrados por habitante, conforme a prefeitura da capital goiana.

Na área externa, vizinha ao condomínio, há uma reserva natural permanente de 580 mil metros quadrados. Para o local, já está em tratativa com a prefeitura municipal de Terezópolis de Goiás a implementação de um parque aberto ao público.