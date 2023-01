Terreno de R$ 2 milhões motivou chacina no DF, diz polícia

Um terreno de R$ 2 milhões motivou a chacina de 10 pessoas da mesma família, no Distrito Federal, segundo informação divulgada na manhã desta sexta-feira (27) em coletiva da Polícia Civil, que encerrou o inquérito que investigava o caso.

O suposto mentor intelectual do crime seria Gideon Batista de Menezes, que conheceu Marcos Antônio Oliveira, uma das pessoas assassinadas, há pelo menos 10 anos, quando os dois cumpriam pena no presídio da Papuda.

Ele e seus comparsas teriam começado a armar o plano de assassinar o homem e seus herdeiros em 28 de dezembro do ano passado, para tomar posse da terra de cerca de 20 mil metros quadrados, onde morava parte da família de Marcos, de acordo com o delegado Ricardo Viana, responsável pelo caso.

Gideon é um dos cinco presos por ligação com os homicídios. Segundo a investigação, a área é cobiçada por grileiros de terras.

Além do terreno, o grupo também teria visado R$ 200 mil obtidos por uma das vítimas com a venda de uma casa.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, Marcos tinha passagem por roubo, furto e associação criminosa. Até o momento, não há mais informações sobre quando ele foi indiciado pela última vez.

Horácio, Gideon e Fabrício foram na quinta-feira (26) à 6ª DP, responsável pelo inquérito, para prestar novos depoimentos. Ao longo de mais de três horas, eles teriam confessado mais detalhes "macabros" da chacina, ainda mantidos em sigilo pela polícia, segundo o Correio Brasiliense.

Os três estão no Presidio da Papuda. Já Carlemom e Carlos, presos depois, ainda estão na carceragem da delegacia.

Dinâmica do Crime

A primeira desaparecida reportada, a cabeleireira Elizamar da Silva, 39, foi vista pela última vez em 12 de janeiro. Ela teria ido até a casa dos sogros em Itapoã (DF) buscar o marido, mas sumiu após a suposta visita, acompanhada dos filhos do casal.

Na sexta (13), um carro semelhante ao dela foi encontrado carbonizado em Cristalina (GO), com quatro corpos. No dia seguinte, outro veículo, com dois corpos femininos, foi encontrado carbonizado em Unaí (MG).

Suspeitos foram presos pela polícia no dia 17 afirmaram que Renata e Gabriela, sogra e cunhada de Elizamar, foram mantidas reféns em um cativeiro em Planaltina (DF). A polícia trabalhava com a hipótese de que Marcos e Thiago seriam mandantes do crime. Mas, em 18 de janeiro, o corpo do sogro de Elizamar foi encontrado no mesmo cativeiro em que as mulheres passaram, levando a questionamentos sobre a versão.

Ainda no cativeiro, foram encontrados cadernos com dados bancários, senhas e informações sobre cada uma das vítimas do crime, incluindo um bilhete para Thiago Belchior, que a investigação acredita que tenha sido usado para atrai-lo a uma emboscada.

Identificação das vítimas

Na última quinta (19), os corpos encontrados no carro em Cristalina (GO) foram identificados como sendo de Elizamar e seus três filhos. No mesmo dia, foi confirmado que um corpo encontrado enterrado no cativeiro em Planaltina (DF) era de Marcos Antônio, sogro da cabeleireira.

Na terça-feira (24), foi confirmado que as duas vítimas localizadas em Unaí (MG) são Renata e Gabriela Belchior. Ainda no mesmo dia, três corpos foram encontrados em uma fossa em Planaltina (DF); horas depois, dois deles foram identificados como sendo de Thiago Belchior e Cláudia Regina Marques.

Na quarta (25), o corpo de Ana Beatriz Marques, filha de Cláudia e Marcos Antônio, também foi identificado, concluindo a busca pelos corpos dos desaparecidos.

Quem são as vítimas da chacina:

- Elizamar da Silva, 39; corpo já identificado.

- Rafael da Silva, 6; corpo já identificado.

- Rafaela da Silva, 6; corpo já identificado.

- Gabriel da Silva, 7; corpo já identificado.

- Thiago Gabriel Belchior, 30, marido de Elizamar; corpo já identificado.

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira, 54, sogro de Elizamar; corpo já identificado.

- Renata Juliene Belchior, 52, sogra de Elizamar; corpo já identificado.

- Gabriela Belchior, 25, cunhada de Elizamar; corpo já identificado.

- Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-esposa de Marcos Antônio; corpo já identificado.

- Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Claudia e Marcos, corpo já identificado

Quem são os suspeitos de assassinatos:

- Horácio Carlos, 49 anos.

- Gideon Batista de Menezes, 55, amigo antigo de Marcos.

- Fabrício Silva Canhedo, 34.

- Carlemom dos Santos, 26

- Carlos Henrique Alves da Silva, 27.

- Adolescente apreendido, com identidade preservada