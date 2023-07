Threads não permite deletar conta sem sair do Instagram

O aplicativo Threads, lançado pela Meta nesta quarta-feira (5), atingiu 10 milhões de usuários em sete horas, mas acumula reclamações por problemas simples. É impossível, por exemplo, deletar uma conta na rede social.

A Meta afirma apenas que há a opção de desativar o perfil temporariamente. A nova plataforma, contudo, não permite enviar mensagens ou buscar publicações, como faz o concorrente Twitter. O site threads.net entrega apenas um código QR que direciona para a App Store.

A linha do tempo da rede social ainda não apresenta organização lógica e mostra posts apenas dos seguidores. Os perfis que forem bloqueados no Threads também serão vetados automaticamente no Instagram.

O Twitter levou um ano para atingir seu primeiro milhão de usuários. O Threads conseguiu o feito em menos de sete horas, em função de sua integração com o Instagram.

O presidente do Instagram, Adam Mosseri, disse, em seu canal na rede social de fotos, que nesta semana a situação está caótica nos bastidores da empresa que administra. "A maioria do time do Threads está focada em deixar o app de pé e corrigir todos os bugs que encontramos."

Mosseri afirma que a situação é fruto dos mais de 10 milhões de inscritos no Threads. "É a definição do que eu chamo de problema de champanhe", escreveu.

A nova rede social do Instagram veio ao ar, com o Twitter em crise, após a compra por Elon Musk em outubro do ano passado. As primeiras notícias do Threads apareceram na newsletter especializada Platformer em março.

A vontade de aproveitar a onda de usuários do Twitter que gostariam de deixar a rede social pode estar por trás do lançamento do Threads ainda com erros simples, como a linha do tempo que não carrega em algumas situações.

O tópico "Threads", com 4,01 milhões de menções no Twitter, acumula críticas pelos bugs, por coleta extensiva de dados e pelas normas de moderação de conteúdo —mais estritas na nova rede do Instagram.

No lançamento da linha do tempo do Facebook em 2011, porém, executivos da rede social comemoram as publicações que criticavam a novidade, porque geravam engajamento, de acordo com o livro "A Máquina do Caos", do premiado jornalista Max Fisher.

Após 11 anos sem publicar no Twiiter, Mark Zuckerberg aproveitou para cutucar Musk: "Vai levar algum tempo, mas acho que deveria haver um aplicativo de conversas públicas com mais de 1 bilhão de pessoas. O Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não conseguiu."

Musk tem criticado o Threads por seu caráter fechado, diferente do Twitter que permite visualizar publicações de desconhecidos na linha do tempo.

VEJA COMO DESATIVAR CONTA DE FORMA TEMPORÁRIA

- O Threads informa que a desativação do perfil é temporária. "Seu perfil, threads, respostas e curtidas ficarão ocultos até você entrar na conta."

- Clique no seu perfil no menu inferior

- Depois, na opção "Configurações", indicada por dois traços na parte superior direita

- Selecione então a seção "Conta"

- Isso feito, clique em "Desativar perfil"

- Confirme a decisão no botão na parte inferior "Desativar perfil de Tópicos"

- Para excluir a conta de forma definitiva, é necessário excluir o Instagram.

- Para os outros problemas, citados na matéria, ainda não há alternativa.