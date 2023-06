'Tia' de vaca nelore mais cara do mundo foi vendida para a fazenda de Henrique e Juliano

A vaca nelore Viatna 8 foi vendida por cerca de R$ 1,3 milhão para a Fazenda Terra Prometida, da dupla Henrique e Juliano, em Porto Nacional, Tocantins. A informação foi repassada pelo primeiro proprietário da nelore, Silvestre Coelho Filho. A vaca é considerada “tia” da vaca mais cara do mundo, a Viatina-19, nelore goiana avaliada em R$ 21 milhões.

De acordo com Silvestre, a venda aconteceu durante um leilão, em meados de junho de 2022, na cidade de Avaré, localizada no interior do estado de São Paulo. O valor arrebatado foi de 30 parcelas de R$ 43,5 mil.

O Daqui entrou em contato com a assessoria da dupla Henrique e Juliano. Em resposta, a equipe disse que “cuida somente de assuntos de cunho profissional relacionados à carreira da dupla”.

A reportagem também tentou contato por e-mail às 14h24 com a Select Assessoria, indicada pela equipe da dupla, mas não obteve retorno. Por esses motivos, não foi possível confirmar a informação da compra da Viatna 8 e, ainda, saber se ela continua na Fazenda Terra Prometida.

Entenda história das vacas Viatinas

Filha da Viatina-3, a Viatina-19 FIV Mara Móveis, ainda têm primas e tias morando na mesma fazenda, em Terezópolis de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A mãe da vaca mais cara do mundo foi vendida por R$ 1,8 milhão.

Silvestre explica que o nome Viatina já existia e a família nelore veio de Nova Iguaçu, no norte de Goiás, como parte do plantel do Nelore Mara Móveis. A empresa detém cerca de 70% dos animais da família Viatina, considerada a mais consagrada na seleção da raça nelore no cenário nacional.

“A gente já foi até a Viatina-90 só para você ver a quantidade da raça e o tamanho da família. Aí resolvemos colocar outros nomes porque daqui um pouco já estaríamos na numeração 300. Todos esses animais tem uma reprodução muito boa, além da transmissão de genética excelente”, explicou Silvestre.

Nesta última quinta-feira (21), foram retirados os óvulos da irmã da Viatina-19, a Viatina-38. Em breve, novos bezerros e bezerras devem nascer para somar à grande família Nelore Mara Móveis.

Além das tias, primas, e irmãs, a Viatina-19 também tem uma avó, que já morreu, mas segue viva por meio de seus clones. A mãe da Viatina-3 e matriarca de toda a família foi clonada para que a genética e o DNA não fossem perdidos. Inclusive, na fazenda em Terezópolis, moram oito desses clones.

Silvestre Coelho explica que para a formação de animais de excelência, como a Viatina-19, é preciso investimento em melhoramento genético e bons acasalamentos, fora o trabalho no trato e manejo animal.

Leilão

A Viatina-19 foi leiloada e agora é de propriedade dos criadores Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Napemo e Nelore HRO. A vaca goiana bateu seu próprio recorde mundial de preço da raça Nelore e, pela segunda vez consecutiva, foi avaliada como a mais cara do mundo.

A Viatina-19 FIV Mara Móveis teve 1/3 vendido por R$ 6,9 milhões em um leilão em Arandu, no estado de São Paulo. Com esse valor de mercado, a projeção para o preço final do animal é de R$ 21 milhões. Para efeito de comparação, o preço está bem perto do de um Azimut 74, iate de 23 metros de comprimento que é considerado um dos mais luxuosos fabricados no Brasil.

“Desde que ela nasceu a gente já percebeu que ela era um animal diferenciado, acima da média das outras bezerras nascidas naquela época. Aos oito meses, quando ela foi a pista, foi a primeira vitória dela, aí foi quando a gente já vendeu 50%”, informou Silvestre.

Já se esperava que o preço da vaca atingisse nova máxima histórica - o animal já havia batido um recorde de valorização durante leilão realizado na Expozebu em 2022, quando o lance por 50% de sua propriedade chegou a R$ 3,99 milhões.