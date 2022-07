Tia dos irmãos mortos em Bonópolis desabafa: “saber que ele pagou por tudo é um alívio para a gente”

A tia dos irmãos mortos em Bonópolis, Luana Vitória Nunes da Silva, disse que a família ficou aliviada depois que Reginaldo José Barbosa, suspeito de cometer os crimes, morreu durante uma ação policial neste domingo (10). Ele foi encontrado em uma região de mata fechada, na zona rural da cidade, após quatro dias de buscas.

“A sensação que a família tem é de alívio por terem pegado o Reginaldo. Nada traz os meninos de volta, mas saber que ele pagou por tudo que ele fez com as nossas crianças é um alívio para a gente”, disse a tia em entrevista à TV Anhanguera.

A mãe das crianças estava trabalhando e quando chegou em casa, por volta de 16h, encontrou o filho morto. A menina foi levada pelo suspeito e encontrada morta no início desta noite na saída da cidade. Ambos apresentavam marcas de cortes feitos com faca na região do pescoço e Ayla tinha sinais de violência sexual pelo corpo.

Reginaldo foi morto na zona rural de Bonópolis, na manhã de domingo (10). Imagens mostram o momento em que a polícia trocou tiros com o investigado e depois chegou com ele em uma unidade de saúde.

A mãe das crianças, Lucinete de Jesus, afirmou não conhecer o suspeito. No entanto, segundo ela, o outro homem que teria ajudado Reginaldo chegou a ligar parta saber se ela estava em casa. A corporação ainda vai investigar se o preso participou do crime.