Tim Music Goiás chega a Goiânia neste final de semana e traz atrações como Marcelo Falcão e Iza

A aposta é na diversidade sonora. No palco, o hip hop encontra o soul, o funk abraça o sertanejo e o rock dialoga com o pop e a MPB, numa sinfonia de emoções. Com um elenco de estrelas, será realizado neste sábado (8) e no domingo (9), o Tim Music Goiás, tradicional festival que chega pela primeira vez no Centro-Oeste. Iza, Hungria, Marcelo Falcão, Sandra Sá, Gilsons e Luiza Martins estão confirmados no palco do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). A abertura dos portões será às 16 horas. O público terá acesso gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos.

“A expectativa é grande e estou muito feliz em fazer parte dessa edição em Goiânia. Eu gosto de festivais como esse porque são de graça, para todo mundo. Meus fãs goianos podem esperar um show com algumas músicas mais novas, lançadas no álbum Afrodhit, como Que Se Vá, Fé nas Malucas e Fiu Fiu, assim como as antigas, como Dona de Mim, Brisa e Pesadão. Vai ser uma apresentação com muita coreografia, com minha banda completa”, promete Iza, em entrevista ao jornal. A cantora é a grande estrela da abertura.

Iza se apresenta novamente em Goiânia depois de quase cinco anos. A última vez foi em 2018, quando ela fez um show surpresa no Parque Vaca Brava, com entrada gratuita. Na época, ela era uma das revelações do cenário pop nacional e ainda não tinha lançado o primeiro álbum da carreira, Dona de Mim. Mas já tinha no currículo uma participação no Rock in Rio. “Chegou a hora, sem dúvida, de acabar com essa saudade. Estou feliz em voltar com um repertório novo e nesse momento estou tão emocionada”, comenta.

A artista está vivendo um momento especial tanto na música quanto especialmente na vida pessoal, com a gravidez de quase cinco meses do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima. “Estou recebendo tanto amor dos meus fãs, tem sempre um cartaz para minha filha, um bolo, uma homenagem. Estou cheia de amor”, agradece. “As apresentações têm ficado cada vez mais diferentes e minha performance também, apesar de ainda estar fazendo minhas coreografias normalmente”, complementa.

Sobre novos projetos, Iza adianta que segue na estrada com a turnê do disco Afrodhit. “Quero levar esse show para onde eu puder e conseguir ir. Eu não paro de compor, de idealizar novos clipes, projetos, mas vou fazendo no meu flow. Acho que mais para frente da gestação, talvez, eu tenha de adaptar algumas coisas. No primeiro show eu não sabia muito como me portar, mas acho que vai sendo uma descoberta a cada apresentação”, conta ela, que tem agenda no Rock in Rio em setembro com um barrigão de oito meses.

Além de Iza, estão previstos na abertura shows de Sandrá Sá, que trocou de nome mais de uma vez ao longo de sua trajetória. A cantora lançou carreira com a nomenclatura atual, mas mudou para Sandra de Sá, em 1984. No repertório, os clássicos Olhos Coloridos, Retratos e Canções e Bye, Bye Tristeza. Vale lembrar que a carioca também está confirmada na 25ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na cidade de Goiás. Maduli, Maíra, Pedra Bruta, Banda Madá e Luiza Martins completam o primeiro dia.

Encerramento

No domingo, os rappers da Banda 7meia2 são os responsáveis pela abertura da programação. Na sequência, o DJ Múcio convida o cantor Mario Broder, do Rio de Janeiro. Após, é a vez do trio Gilsons, formado por Francisco Gil, João Gil e José Gil, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil. Formado em 2018, o trio conta com repertório bastante diversificado com influências de diversos estilos, como MPB, samba, rap, funk, afoxé e pop e eletrônica. Eles contam com sucessos como Love Love, Várias Queiras e Pra Gente Acordar.

Outra atração do dia será Marcelo Falcão, que está em carreira solo desde 2018. Vocalista da banda O Rappa por 25 anos, grupo que marcou gerações desde 1990, emplacando diversos sucessos como Minha Alma, Pescador de Ilusões e Me Deixa, o músico promete um repertório que combina clássicos com novas composições. Ele deve apresentar faixas do último álbum solo, Viver, além dos últimos lançamentos, como Refletir, parceria com Toni Garrido. Quem deve fechar o Tim Music Goiás é o rapper Hungria com vários hits.

Serviço

Evento: TIM Music Goiás

Data: Sábado (8) e domingo (9)

Horário: 16 horas

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020, Km 0, saída para Bela Vista

Evento gratuito aberto ao público com classificação livre - sujeito a lotação





Programação

Sábado (8 de junho)

Pedra Bruta

Maduli

Maíra

Banda Madá

Sandra de Sá

Luiza Martins

Iza

Domingo (9 de junho)

Banda 7meia2

DJ Múcio

Mario Broder

Gilsons

Marcelo Falcão

Hungria