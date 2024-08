Tons terrosos e tecidos naturais dominam Primavera/Verão

A moda para a temporada Primavera/Verão será dominada por tons terrosos e tecidos naturais. Cores como areia, terracota, bege e verde musgo ganham destaque por sua versatilidade e por evocarem uma conexão profunda com a natureza. Além disso, a escolha por tecidos naturais, como o algodão e o linho, reflete uma busca crescente por conforto para enfrentar o calor da estação.



Para mostrar tudo isso de perto, neste sábado (24), às 10h, o Mega Moda - formado pelos shoppings de moda atacadistas Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda - promove um desfile especial para o lançamento da coleção Primavera/Verão, com 20 marcas.



O evento acontecerá na Praça Central do Mega Moda Park e promete ser uma vitrine para as principais tendências que dominarão a estação, com destaque para os tons terrosos e os tecidos naturais.

O desfile trará peças do casual ao sofisticado, refletindo a diversidade e a criatividade da moda goiana, e contará com a participação das marcas Balada Jeans, Bem Bella, Capim Dourado, Contro Verso, Fraternidade, Garoa, Ibiza Fashion, Lança Caju, Leemix Fashion, Lester, Mia Store, Moda Amora, Omni Vinci, Oftten Gym, Santa e Dondoca, She’s, Stallu, Uno Denim, Vila Hortênsia e Maroto Premium.

Danielle Rocha Espíndola Rodrigues, proprietária da loja Omni Vinci, especializada em moda feminina, está entusiasmada com o desfile. ”A coleção que estamos lançando traz o que há de mais atual, com um toque de originalidade que é a marca registrada da nossa loja. Desfilar as peças é uma oportunidade única de mostrar as criações diretamente ao público e reforçar a presença da marca no mercado, potencializando as vendas. Nossa coleção RAÍZES foi inspirada na diversidade do povo brasileiro. Buscamos conexão e sintonia com os diversos estilos e shapes das mulheres brasileiras", explica a empresária, que trará peças leves e fluidas, confeccionadas com tecidos nobres de fibras naturais, que remetem ao conforto, frescor e elegância.

A marca também aposta em modelagens amplas, que ganharão ainda mais destaque nesta temporada. No que diz respeito a tecidos e estampas, Danielle afirma que o carro-chefe da marca continua sendo o jeans premium, incluindo o jeans Tencel, 100% algodão e com elastano. Além disso, a nova coleção trará tecidos nobres como linho, laise, viscose, crepe de algodão e tricoline com textura leve e macia, complementados por bordados, adornos, listras e florais que prometem surpreender as clientes.

Já Michelly Ribeiro, fundadora da Maroto Premium e lojista do Mega Moda Shopping, destaca a importância dos tons terrosos e os tecidos naturais em sua nova coleção. “São fundamentais para expressar a conexão com a natureza que buscamos transmitir em nossas criações. Nosso processo de design valoriza uma moda que alia estilo e respeito ao meio ambiente. Sabemos o quanto isso impacta profundamente no mercado", afirma a empresária que optou por materiais ecológicos, como algodão orgânico e linho para suas peças.

“Escolhemos tecidos atemporais, que não se limitam a uma tendência passageira. Além disso, estamos comprometidos em criar peças que não apenas realçam a beleza natural de quem as veste, mas que também respeitam e preservam os recursos do nosso planeta”, acrescenta.

Serviço: Desfile de lançamento da coleção Primavera/Verão

Data: 24 de agosto de 2024 (sábado)

Horário: 10h

Local: Praça Central do Mega Moda Park

Endereço: Avenida Independência, n° 3302, em frente ao Parque Mutirama, Goiânia