Tráfico de drogas pode ter motivado chacina em Itapaci, diz PM

A chacina ocorrida na última quarta-feira (23), em Itapaci, cidade a cerca de 220 quilômetros de Goiânia, pode ter o tráfico de drogas como principal motivação. Uma confusão iniciada em uma festa pode ter sido o estopim do crime. É o que aponta a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). A chacina causou a morte de quatro pessoas. Uma garota de 14 anos está hospitalizada.

De acordo com o coronel Lusdenes Rodrigues Alencar, dois homens encapuzados entraram em uma casa localizada no bairro Jardim Tropical I, em Itapaci, e atiraram contra seis pessoas que estavam na residência no início da noite desta quarta-feira. Uma das pessoas era um rapaz, de 22 anos, que teria ficado ferido, mas conseguiu fugir.

Os alvos

Segundo a PM-GO, o jovem de 22 anos e outro, de 18, seriam os alvos iniciais dos autores do crime. Eles teriam se envolvido em uma briga durante uma festa que ocorreu no início deste mês em Itapaci. “Eles estava em ‘guerra’. Lá (na festa), foram avisados de que algo poderia acontecer com eles”, conta Alencar.

O rapaz de 22 anos tem passagens criminais por envolvimento com o tráfico de drogas e era namorado de uma adolescente que morreu na chacina. O outro, de 18 anos, era filho de uma das vítimas e irmão da garota que foi hospitalizada.

No local do crime, foram encontradas diversas cápsulas de balas 9 milímetros (mm). A equipe de Inteligência do 10º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) e a equipe do 28º batalhão da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) foram acionadas. O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento dos quatro corpos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). A assessoria de imprensa da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) informou que o delegado responsável não atenderá a imprensa por enquanto.

Entenda o caso

A PM-GO foi chamada no local da ocorrência no início da noite desta quarta. Chegando lá, constataram que cinco pessoas tinham sido alvejadas. Três estavam mortas: Cleide Neres Portes, de 35 anos, Elionai Luiz Valentin, de 40, e Jean de Jesus dos Santos, de 28. Os dois primeiros eram um casal, sendo que Cleide era a mãe do rapaz, de 18 anos, que não estava no local. Jean era amigo da família.

Outras duas vítimas feridas foram levadas para unidades de saúde: Iasmin Vitoria Alves dos Santos e G.P.V., ambas de 14 anos. Algum tempo depois, a morte de Iasmin foi confirmada. Ela era namorada do rapaz, de 22 anos, que conseguiu escapar da chacina. Cleide também era mãe de G.P.V. “Pela dinâmica do crime que encontramos, ela (Cleide) entrou na frente da filha para salvá-la”, destaca Alencar.

Sobrevivente

G.P.V. que está grávida, foi levada para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. De acordo com nota enviada pela unidade de saúde, no momento, ela está consciente, em estado estável e segue em acompanhamento com as equipes cirúrgicas, de emergência e da equipe multiprofissional.