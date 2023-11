Trânsito em avenida no Setor Sol Nascente é alterado; veja modificações

A partir desta segunda-feira (27), passam a valer as alterações realizadas no trânsito da Avenida T-2, no Setor Sol Nascente, em Goiânia. Segundo informou a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), as obras tiveram início no último sábado (25), e incluem a modernização de semáforos, fechamento de canteiro central e alteração de sentido.

O objetivo, de acordo com a SMM, é melhorar o tráfego na região. A prefeitura informou que as mudanças foram realizadas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) da seguinte forma:

A Rua C-52 passa a ter sentido único de circulação, da Avenida T-2 até a Rua Yokohama; o canteiro central da Avenida T-2 com Rua C-54, sentido Avenida Fusijama, passa a ser fechado em três pontos e, com isso, não haverá conversão à esquerda. Por fim, foi implantada uma rotatória da Avenida T-2, nos encontros com a Rua Luciano de Castro A. Machado e Rua C-55.

Veja como fica o trânsito:

- Sentido único de circulação: Rua C-52 - Avenida T-2 até a Rua Yokohama

- Fechamento do canteiro central: da Avenida T-2 com a Rua Luciano de Castro A. Machado e Rua C-55

- Retirada de semáforos com conversão à esquerda: Avenida T-2 com a Rua C-7

- Implantação de semáforo (dois tempo sem conversão): T-2 com a Rua C-52

Sobre o semáforo no cruzamento da T-2 com a Rua C-52 , o secretário municipal de Mobilidade, Marcelo Torrubia, afirmou que o modelo deverá melhorar o tráfego consideravelmente. “Sabemos que no início é um período de adaptação, mas nossas equipes de agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores, neste primeiro momento.”

Ainda segundo o secretário, o aplicativo de trânsito Waze já realizou as alterações, portanto, o motorista pode se orientar por ele.