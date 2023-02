Trégua na Covid aquece carnaval no interior de Goiás

Depois dos últimos anos praticamente sem festa, por conta das restrições impostas pela pandemia, os foliões devem curtir um carnaval completo em atrativos este ano. Esta maior expectativa em torno do evento (que ocorre entre os dias 17 e 21 deste mês) se reflete num aumento da procura por pacotes de viagem e reservas em hotéis e pousadas nos municípios goianos com tradição no evento, como Caldas Novas, Pirenópolis, Cidade de Goiás e Goianésia.

A estimativa é de 100% de ocupação. E nem os preços mais salgados parecem desanimar o turista goiano, que quer voltar a curtir o carnaval em Goiás e mesmo em outros estados. O clima é de retomada.

Este ano, a Prefeitura de Goianésia está investindo quase R$ 2 milhões no carnaval da cidade, que deve receber entre 10 mil e 15 mil turistas por dia. Estão previstas atrações como a dupla Israel e Rodolfo e o grupo Barões da Pisadinha.

O secretário de Esportes, Juventude e Lazer do município, Maurício André Gomes, informa que hotéis, pousadas e casas de temporada já estão com mais de 80% de ocupação e a expectativa é de lotação máxima.

De acordo com Gomes, a estimativa é que o turismo em torno do evento movimente cerca de R$ 20 milhões na cidade, beneficiando o comércio. “Estamos organizando uma grande festa às margens da Lagoa Princesa do Vale, com toda estrutura necessária, como banheiros químicos, praça de alimentação e segurança pública e privada para os foliões curtirem a festa com muita tranquilidade”, diz.

Pirenópolis, um dos destinos turísticos preferidos por turistas de Goiás e do Distrito Federal, já está com 76% da capacidade de sua rede hoteleira reservada para o período do carnaval e expectativa é atingir a lotação máxima. A rede hoteleira de Pirenópolis possui quase oito mil leitos, fora um grande número de casas para temporada.

Vale lembrar que, no ano passado, a cidade não liberou alvarás para festas e eventos no carnaval. “Em 2023, será diferente. Teremos um carnaval cultural, com blocos de rua, e os empreendimentos também estão buscando alvarás para eventos particulares”, informa o chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Turismo, Agnaldo Araújo.

A cidade, que tem cerca de 25 mil habitantes, deve receber uma população flutuante de quase 40 mil turistas durante o feriado de carnaval. De acordo com Agnaldo, como o perfil do turista que frequenta a cidade é mais familiar, que consome em restaurantes e faz muitos passeios, por exemplo, a expectativa é de uma grande movimentação econômica durante o feriado, que terá segurança reforçada. “A procura por guias para passeios já é grande. Teremos um carnaval com programação mais voltada para a cultura local”, avisa.

A estimativa é que cerca de 30 mil pessoas passem pela Cidade de Goiás, outro tradicional destino turístico de carnaval goiano - no período, a população da cidade mais que dobra. O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico e secretário interino de Cultura do município, Rodrigo Santana, avisa que a cidade manterá a tradição de fazer um carnaval mais cultural, que terá cinco pontos de eventos, como as praças do Coreto e do Rosário, por onde passarão três escolas de samba e cinco blocos culturais.

Ele informa que a maioria dos hotéis e pousadas da cidade já está com ocupação máxima, restando poucas vagas, e também há uma grande procura por casas de temporada. “É um evento que movimenta muito o comércio local, por trazer um grande volume de público”, destaca o secretário.

Como o feriado atrai muitas famílias, a cidade também prepara uma programação de eventos para o público infantil em matinês. Estão sendo investidos cerca de R$ 400 mil em parceria com entidades públicas e privadas.

Em Caldas Novas, outro tradicional destino do carnaval goiano, serão 12 dias de folia durante este mês de fevereiro, depois de dois anos sem festa. Por lá, o carnaval já começou, com uma programação que conta com três eventos: o Carnaval Antigo, o Carnaval das Águas Quentes e o Encontro de Clássicos Interclubes Antigos.

De acordo com o prefeito da cidade, Kleber Marra, a programação foi pensada para oferecer diversos dias e opções de festas para todos os gostos de moradores e turistas.

Isso porque, segundo ele, Caldas Novas tem uma rotatividade de pessoas muito grande. “Por isso, fizemos questão de preparar um carnaval para todos os gostos. Esperamos receber cerca de 10 mil pessoas por dia e a ocupação dos leitos em Caldas Novas deve chegar a 100% nesse período”, prevê o prefeito. Ele informa que a procura por reservas já é grande e restam poucas vagas. A expectativa é que cidade receba 200 mil pessoas neste mês de fevereiro.

A servidora pública municipal Nirlene Netto Ribeiro Silva reservou uma pousada em Pirenópolis, no último mês de dezembro, para passar o próximo carnaval com a família. Ela conta que vai voltar a curtir o carnaval depois de se resguardar da pandemia nos últimos anos.

Nirlene ainda conseguiu encontrar valores razoáveis, de acordo com pousadas de padrão mediano na cidade, pois notou um aumento dos preços praticados, após o fim das restrições da pandemia. “Já morei em Pirenópolis, gosto muito da cidade e penso em viver lá quando me aposentar”, avisa.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, informa que Goiânia realizará o tradicional Carnaval dos Amigos, que deve atrair cerca de 100 mil foliões para a capital.

Ir um dia antes e voltar um dia depois pode “baratear” pacotes

O feriado de carnaval sempre foi um dos melhores para o turismo brasileiro e a volta do evento completo traz uma grande expectativa para o trade. O evento deste ano deverá movimentar R$ 8,18 bilhões em receitas em todo País, 26,9% mais que no ano passado, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

As agências de viagem também registraram uma boa procura por pacotes. A presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem em Goiás (ABAV), Eliene Meirelles, informa que a procura tem sido muito boa, mas ainda há pacotes disponíveis, apesar dos valores estarem mais elevados. “Como agora está em cima da hora, quando há disponibilidade, passagens e hotéis estão bem mais caros”, avisa Eliene. Mas ela lembra que a malha aérea também não voltou totalmente ao normal ainda.

Marcos Souza, da Costamares Turismo, informa que ainda há procura por pacotes para destinos como Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar de estarem mais caras, ele diz que as passagens tiveram um recuo nas últimas semanas. “Conseguimos passagens para o Rio por R$ 900 ida e volta. Alguns hotéis ainda têm vagas, mas estão quase se esgotando”, avisa. Mas pacotes em hotéis melhor localizados podem chegar aos R$ 14 mil. Para o Nordeste há mais vagas, porém com preços de passagens altos.

Para Luciana Ottoni, da agência Open Tour, ainda há pacotes para vários destinos e perfis de bolsos, porém as passagens aéreas ainda estão pesando muito. “Por isso, para pagar um pouco menos, o ideal é ir um dia antes e voltar um dia depois do carnaval”, recomenda.

A farmacêutica Vanessa de Assis Reis optou por passar o carnaval com a família e amigos em Balneário Camboriú (SC), mas preferiu alugar um apartamento por causa dos altos preços dos hotéis, principalmente para um grande número de pessoas do grupo. “Conseguimos um passagens por um preço até razoável diante dos valores atuais”, diz.