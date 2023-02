Três BRs em Goiás terão 4G em trecho de 850 quilômetros

Os motoristas que percorrerem as rodovias que integram o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs 153, 414 e 080) contarão com cobertura de internet 4G ao longo dos 850 quilômetros do trecho, até outubro de 2024. A ampliação do sinal, que também vai beneficiar comunidades localizadas ao longo das rodovias administradas pela Ecovias do Araguaia, será resultado de uma parceria entre o Grupo EcoRodovias, que controla a concessionária, e a operadora de telefonia móvel TIM.

O trecho será o primeiro do País a contar com 100% de cobertura, a maior extensão de rodovia do país com sinal ininterrupto de telefonia móvel. Hoje, apenas 20% dele possui cobertura de telefonia móvel, o que praticamente impossibilita ligações em caso de emergência e uso online de aplicativos de GPS nas viagens, por exemplo. Com a medida, a Ecovias do Araguaia atende exigência do contrato de concessão, que prevê cobertura para comunicação entre os usuários e o serviço de atendimento da concessionária.

Além de beneficiar os cerca de 31 mil veículos que circulam nas rodovias diariamente, o investimento vai atender a população de 34 municípios, chegando a 88 escolas públicas e 31 unidades de saúde. A maior cobertura também deve beneficiar muito o agronegócio na região, que conta com diversas fazendas, ampliando o impacto do projeto para, aproximadamente, 900 mil pessoas.

“Essa maior conectividade proporcionará um avanço da inclusão digital na região das rodovias”, destaca Alexandre Dal Forno, diretor de IoT & 5G da TIM Brasil. Ele lembra que o projeto foi desenhado pela TIM para a Ecovias do Araguaia com o 4G, que tem boa capacidade de conexão. Segundo ele, serão instaladas aproximadamente 100 torres de telefonia celular ao longo das rodovias e a concessionária também vai utilizar a conectividade para fazer as operações de sua rede.

A operadora já realiza estudos com outras concessionárias que têm esta necessidade de conectividade para melhorar suas operações, para instalação de coberturas em outras rodovias do País. Alexandre informa que o projeto prevê abertura de conexão para que clientes de outras operadoras também consigam se comunicar com o centro de operações da Ecovias para comunicar problemas mecânicos ou acidentes nas rodovias, além de outros serviços.

“Será uma verdadeira revolução em termos de conectividade”, afirma o diretor superintendente da Ecovias do Araguaia, Carlos Xisto. Ele lembra que a cobertura beneficiará fazendas voltadas ao agronegócio que, atualmente, enfrentam dificuldades, por exemplo, para emissão de notas fiscais eletrônicas, indispensáveis para a liberação de transporte de gado. A automação no campo também poderá ser ampliada, pois o sinal possibilita a adoção de aplicativos de controle e gestão de safra.

Benefícios mais amplos

Mas os benefícios devem ser ainda mais amplos. Em termos de logística, a TIM também está disponibilizando o NB-IoT, solução que suporta aplicações de “Internet das Coisas”, em toda a rodovia. Segundo Carlos Xisto, isso permitirá que transportadoras e seguradoras consigam rastrear o transporte de cargas, possibilitando mais segurança e melhor planejamento.

O contrato de concessão das BRs 153 e 080 para a Ecovias do Araguaia, assinado em outubro de 2021, é o primeiro com esta exigência de conectividade em nível nacional. Outra rodovia, que liga o Rio de Janeiro a Governador Valadares (MG), administrada pela EcoRioMinas, também ganhará esta cobertura ao longo de sua extensão.



Carlos Xisto lembra que contratos firmados entre operadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) preveem a cobertura de sinal nas rodovias. “Este é um projeto inovador no Brasil, que deve se tornar modelo não só para outras concessões, mas também para a infraestrutura viária em todo o País, um círculo virtuoso de desenvolvimento tecnológico”, prevê o diretor da Ecovias.