Três crianças recebem órgãos doados de menino que morreu após cair de janela de apartamento

Três crianças receberam órgãos doados de Matheus Marques da Silva, de 5 anos, que morreu na última terça-feira (17) após cair da janela de um apartamento no terceiro andar, em Aparecida de Goiânia. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Gustavo Prudente, médico intensivista do Hugol e responsável técnico da Central de Transplantes de Goiás, afirmou que os órgãos captados de Matheus foram os rins e o fígado.

“O coração teve uma alteraçãozinha e não foi aceito, mas os dois rins foram pra duas crianças distintas em São Paulo e o fígado foi para uma criança no Acre. Três crianças foram contempladas”, afirmou.

O médico explicou que no caso das crianças, a lista de transplantes é nacional, diferentemente da lista dos adultos, que é regional, a não ser em caso de pacientes prioritários.

Prudente também ressaltou a importância da conscientização e da doação de órgãos. “Temos 50 mil pacientes listados em filas globais, e muitos deles, cerca de 10% a 20%, morrem sem conseguir alcançar o transplante, então temos que trabalhar no sentido de aumentar tanto as notificações de potenciais doadores quando o aceite dos familiares envolvidos”, completou.

Relembre o caso

Matheus Marques da Silva morreu na última terça-feira (17), após cair da janela do terceiro andar de um prédio, no Setor Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. O menino brincava com o irmão quando se apoiou na tela de proteção da janela, que arrebentou. Ele caiu de cerca de 12 metros de altura, foi levado para o Hugol onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica por 4 dias.

O caso está sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia.