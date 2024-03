Três homens são mortos em confronto com a PM na GO-070

Uma equipe do Batalhão Rural da Polícia Militar entrou em confronto com três homens em Goianira, na Região Metropolitana da capital. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), na GO-070, nas proximidades do setor Cora Coralina.

Segundo a PM, os policiais tentaram abordar os suspeitos, mas eles atiraram na equipe, iniciando o confronto. Outros batalhões foram chamados para prestar apoio na ocorrência, como a Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) e até um helicóptero da PMGO.

O Corpo de Bombeiros informou ao g1 que foi chamado para prestar socorro aos três suspeitos. Mas quando a equipe chegou ao local, os três homens estavam inconscientes e sem sinais vitais dentro de um veículo HB20 prata.

De acordo com os bombeiros, os três suspeitos apresentavam diversas perfurações por arma de fogo. O local e os homens ficaram sob responsabilidade da polícia.

Nas redes sociais, o ex-comandante da PM Wellington Urzêda celebrou que a ocorrência tenha terminado sem nenhum militar ferido. Ele também informou que o trio era suspeito de assaltos e que um dos homens estava armado com um fuzil.

Foi solicitado ao Instituto de Criminalística perícia no local e remoção dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML).