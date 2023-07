Trabalhadores da Feira Hippie protestam por funcionamento às sextas-feiras

Comerciantes da Feira Hippie se reuniram na tarde de quinta-feira (13), na Praça do Trabalhador, para reivindicar a montagem de suas barracas às sextas-feiras. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva, os trabalhadores receberam uma notificação da Prefeitura, informando que só poderão ocupar o espaço a partir das 18h de sexta-feira.

“Nós feirantes da Feira Hippie não compactuamos com essa decisão de proibir a montagem da feira nas sextas feiras. Visto que tal decreto não informa nenhum motivo plausível para essa proibição”, destacou o presidente. Waldivino disse ainda que os feirantes fizeram sua parte, executando todos os pedidos para não atrapalhar o fluxo da região.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) informou que, em fevereiro de 2021, a Prefeitura de Goiânia atendeu a categoria com a publicação de uma portaria que alterava o funcionamento da feira para sextas e sábados. No entanto, segundo o comunicado, os trabalhadores definiram, à época, pela permanência aos sábados e domingos.

“Assim, sensível às dificuldades econômicas geradas pela pandemia, a administração autorizou o funcionamento excepcional em sextas-feiras que antecederam datas comemorativas de grande fluxo”, pontuou a pasta. Conforme a Sedec, esse último período excepcional de funcionamento às sextas-feiras ocorreu entre os dias 20 de janeiro de 2023 e 19 de fevereiro de 2023 e, portanto, o horário de funcionamento da Feira Hippie segue sendo de 6h de sábado até às 15h de domingo, com montagem das bancas autorizadas após às 20h de sexta-feira.

A Associação dos Feirantes da Feira Hippie, por sua vez, alegou ter enviado um ofício para a Prefeitura no dia 7 de março deste ano, pedindo a autorização para a montagem da feira de forma definitiva a partir do dia 7 de abril, mas sem retorno da administração municipal. E, agora, os feirantes dizem ter sido pegos de surpresa com a notificação publicada na última terça-feira (11).

O documento afirma que o feirante que descumprir os horários legais será identificado e não poderá participar de nenhum processo de permissão para atuação na Feira Hippie.

Veja a nota da Sedec na íntegra:

“A administração mantém diálogo aberto com os trabalhadores e destaca que sempre atuou com sensibilidade diante das demandas dos feirantes, em especial ao pleito para funcionamento às sextas-feiras.

Em fevereiro de 2021, a Prefeitura de Goiânia atendeu a categoria com a publicação de uma portaria que alterava o funcionamento da feira para sextas e sábados. No entanto, trabalhadores definiram, à época, pela permanência aos sábados e domingos.

Assim, sensível às dificuldades econômicas geradas pela pandemia, a administração autorizou o funcionamento excepcional em sextas-feiras que antecederam datas comemorativas de grande fluxo.

O último período excepcional de funcionamento às sextas-feiras ocorreu entre os dias 20 de janeiro de 2023 a 19 de fevereiro de 2023.

Cabe esclarecer que, conforme Código de Posturas, e decreto n°132, de 17 de janeiro de 2023, o horário de funcionamento da Feira Hippie é de 06h de sábado até às 15h de domingo, com montagem das bancas autorizadas após às 20h de sexta-feira.

A administração reconhece a importância histórica da feira para os goianienses, o papel econômico para as famílias permissionárias, bem como a responsabilidade de estabelecer regras que beneficiem a todos os cidadãos."