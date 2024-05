Tradicional cavalgada da Pecuária inaugura espaço da SGPA na 10ª Morar Mais Goiânia

As botas, a fivela, o chapéu, a camisa xadrez e os cavalos invadem Goiânia neste mês de maio, que tradicionalmente recebe a Pecuária com shows, restaurantes, boates e exposição de animais. Este clima também terá lugar cativo na 10ª Morar Mais Goiânia, que acontece até 8 de junho, na capital.

A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) estará presente no ambiente Western, que destaca a importância do agronegócio e homenageia as mulheres do AgroPaty’s. Neste sábado, 10 de maio, o presidente da SGPA, Gilberto Marques Neto, visitará o espaço pela manhã. Às 11hrs, uma cavalgada oriunda da Pecuária estará passando pela Morar Mais Goiânia, onde será ponto de hidratação dos cavaleiros.

Durante toda a mostra, a SGPA vai colocar à disposição dos visitantes do seu programa de relacionamento Clube de Benefícios SGPA+, que visa trazer vantagens através de descontos e cashbacks, junto a mais de 1.600 empresas parceiras de diversos setores, que somam mais de 22 mil lojas pelo Brasil.

Há empresas nos ramos de entretenimento, beleza, educação, postos de combustíveis, lazer, alimentação, vestuário, saúde, eletroeletrônico e até hotéis. Quem aderir ao programa durante a mostra, terá 50% de desconto no ingresso da Pecuária neste ano.

O ambiente Western, que abrigará a SGPA, será assinado pelas arquitetas Mariana Ferreira e Rubia França, que apresentam a arquitetura rural para o público. “A especialidade vai muito além da decoração, pois se preocupa muito mais com o bem-estar do animal, o que vai gerar mais retorno financeiro para o fazendeiro ou para a fazendeira”, explica Rubia.

As arquitetas idealizaram uma sala de reuniões em estilo Western, para mulheres do agronegócio. “É um espaço que une o rústico com o luxo. Um ambiente preparado para guardar as selas e simultaneamente tomar um drink fechando negócios com investidores”, define Mariana.

Uma parede receberá fine arts de cavalos, do fotógrafo premiado no Brasil e no mundo, Tony Mendes. Outra parede simula um rancho com madeiras. O mobiliário foi desenhado exclusivamente para o espaço, sendo assinado pelo Studio La Señorita, que atua no segmento e tem como clientes Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado e a JBJ.

“E para compor o ambiente através da arquitetura equestre, teremos a escultura de um cavalo em tamanho real cedido pelo famoso artista mineiro Emerson de Paula”, conclui Rubia. A 10ª Morar Mais Goiânia acontece até 8 de junho, em casarão na Rua 124, no setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte, no Setor Sul.



SERVIÇO: O que é: 10ª edição do Morar Mais Goiânia

Quando: até 8 de junho

Local: Rua 124, no setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte

Horário: Terça a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

Restaurante: das 18h até as 22h30, de terça a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, de 12h às 14h, e partir de 18h até às 22h30

Ingresso: R$ 60 (inteira). Venda pelo site do evento ou na bilheteria no local