“Traidores”: Grupo protesta na Câmara de Goiânia contra reajuste do IPTU

Um grupo de manifestantes se concentra na manhã desta sexta-feira (11) em frente à Câmara Municipal de Goiânia, em protesto contra o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na capital.

Até às 9h30, o protesto contava com cerca de 20 pessoas. Com carros de som e cartazes, os manifestantes fazem falas contra os parlamentares, citando o nome de alguns e se referindo a eles como “traidores”, em razão da aprovação do novo modelo de cobrança do IPTU na cidade.

Ação coletiva

Um dos manifestantes, o advogado Jorge Mendes disse ao POPULAR que o grupo fará mobilizações semanais para angariar apoio a uma abertura de ação coletiva contra o reajuste do IPTU.

“Estamos externando nossa posição contrária ao aumento do IPTU e advertindo os vereadores que nós vamos mobilizar na cidade inteira, uma vez por semana, em local diferente, para colher assinaturas da população”, destacou.

Polêmica do IPTU

Desde a aprovação do novo Código Tributário Municipal (CTM) em setembro do ano passado, que mudou a forma de calcular a cobrança do IPTU, uma série de reclamações e protestos passaram a acontecer, inclusive por parte dos próprios vereadores.

Conforme o novo cálculo, a taxa é definida com base no valor venal do imóvel, diferente dos anos anteriores, quando o valor era cobrado de acordo com a região da cidade.

Em meio à polêmica, a Prefeitura de Goiânia confirmou que cerca de 50 mil imóveis na capital devem ter a taxa revisada.