Tranças: o penteado prático e versátil para enfrentar as altas temperaturas de Goiânia

Com as temperaturas elevadas de Goiânia, as tranças surgem como uma solução prática e estilosa para quem busca um penteado que ofereça frescor e elegância. Na Bem Fast Oeste, as tranças são uma das opções mais populares, não apenas pela praticidade, mas também pela sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de cabelo — sejam curtos, médios ou longos; lisos, crespos ou cacheados; finos ou volumosos.

Essa versatilidade faz com que o penteado passeie tanto por compromissos profissionais quanto para eventos sociais. "Nada melhor que um penteado que te dê essa versatilidade e ainda combina tanto com nosso clima", afirma Rosana Paranaíba, sócia da Bem Fast Oeste. "Elas mantêm os cabelos no lugar, independentemente do comprimento ou textura, e são ideais para quem tem um dia cheio, precisando de um visual que dure da manhã até a noite”, pontua.

Além da variedade de estilos, as tranças se ajustam facilmente aos diferentes tipos de cabelo. "Aqui, levamos em consideração a textura e densidade dos fios para criar penteados que valorizem o visual da cliente e garantam durabilidade", explica Fabiana Popolare, especialista em beleza e também sócia da Bem Fast Oeste.

Versatilidade em diferentes tipos de cabelo

Para cabelos mais crespos ou volumosos, as tranças podem ajudar a manter os fios hidratados e protegidos, diminuindo o frizz e o ressecamento, enquanto garantem um visual estiloso que dura o dia todo. “Já para quem tem fios mais lisos ou finos, as tranças criam volume e adicionam um toque de sofisticação ao look”, finaliza Rosana.

Elas podem ser discretas e formais ou glamourosas e chamativas, dependendo do estilo e da ocasião. "O que faz das tranças um sucesso é sua capacidade de transitar bem entre diferentes ambientes. Elas são práticas e confortáveis, mas também sofisticadas e elegantes", afirma Fabiana.

Tipos de tranças e suas ocasiões

Trança clássica : Simples e rápida, a trança tradicional é perfeita para compromissos diários e atividades casuais. Ela mantém o visual arrumado de forma descomplicada e é uma escolha certeira para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo.

: Simples e rápida, a trança tradicional é perfeita para compromissos diários e atividades casuais. Ela mantém o visual arrumado de forma descomplicada e é uma escolha certeira para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo. Trança embutida : Para eventos mais formais ou reuniões de negócios, a trança embutida é ideal. Ela mantém os fios presos de forma sofisticada, proporcionando um visual polido e elegante.

: Para eventos mais formais ou reuniões de negócios, a trança embutida é ideal. Ela mantém os fios presos de forma sofisticada, proporcionando um visual polido e elegante. Trança lateral : Feminina e descontraída, a trança lateral combina com eventos noturnos mais informais, como jantares e encontros sociais. Esse estilo adiciona um toque moderno ao look, sem perder a delicadeza.

: Feminina e descontraída, a trança lateral combina com eventos noturnos mais informais, como jantares e encontros sociais. Esse estilo adiciona um toque moderno ao look, sem perder a delicadeza. Trança boxeadora: Com maior durabilidade, a trança boxeadora é perfeita para quem precisa de um penteado resistente ao longo do dia. Ideal para uma rotina intensa, ela também pode ser uma escolha estilosa para eventos esportivos ou ocasiões em que o visual precisa durar mais.

Com maior durabilidade, a trança boxeadora é perfeita para quem precisa de um penteado resistente ao longo do dia. Ideal para uma rotina intensa, ela também pode ser uma escolha estilosa para eventos esportivos ou ocasiões em que o visual precisa durar mais. Trança espinha de peixe: Este estilo elaborado é perfeito para eventos formais, como casamentos e festas de gala. A trança espinha de peixe é conhecida por seu acabamento refinado, garantindo sofisticação e elegância para ocasiões especiais.



Serviço: Tranças Bem Fast Oeste

Endereço: Av. Assis Chateaubriand, Qd. B6, Lt 10, nº 411, Setor Oeste, Goiânia, GO

Atendimento sem hora marcada.

De segunda-feira à sábado das 8h às 20h.

Mais informações: @bemfast.oeste