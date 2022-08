Trecho urbano da BR-414, em Corumbá de Goiás, sofre alteração para obras de recuperação

O tráfego no trecho urbano da BR-414, em Corumbá de Goiás passará por obras de recuperação de pavimento entre os dias 15 e 22 de agosto. Neste período ocorrerão bloqueios totais e parciais de pista das 8 horas às 17 horas e as vias locais também sofrerão interferências. Os trabalhos fazem parte do conjunto de serviços iniciais da concessionária Ecovias do Araguaia que começou a operar em Goiás no mês de abril passado.

A concessionária recomenda atenção e divulgou um cronograma diário os locais, horários e pontos de intervenção a fim de auxiliar os condutores que passarão pelo local.

Cronograma

15/8 – km 395+300 ao km 394+500 (pista sul, sentido Anápolis);

16/8 – km 394+500 até a Avenida Professor Aurélio Curado (pista norte, sentido Cocalzinho de Goiás). Entre 8h e 14h, haverá bloqueio da Rua São Bento, na extremidade com saída para a BR-414.

17/8 – km 394+500 até a Avenida Professor Aurélio Curado (pista sul, sentido Anápolis). Entre 8h e 14h, haverá bloqueio da Rua São Bento, na extremidade com saída para a BR-414.

18/8 – Da Avenida Professor Aurélio Curado até a Avenida Brasília (pista norte, sentido Cocalzinho de Goiás). Entre 8h e 17h, haverá bloqueio parcial das ruas Major Anastácio C. Campos, Viela Couto Dafico, Rua Luiz A. Fleuri Curado e Tv. Altina Magalhães. Rotas alternativas: Tv. Altina e Avenida Professor Aurélio Curado.

19/8 – Da Avenida Professor Aurélio Curado até a Avenida Brasília (pista sul, sentido Anápolis). Entre 8h e 17h, haverá bloqueio total da Rua Major Anastácio C. Campos, Viela Couto Dafico, Rua Luiz A. Fleuri Curado e Tv. Altina Magalhães. Rotas alternativas: Tv. Altina e Avenida Professor Aurélio Curado.

20/8 – Da Avenida Brasília até a rotatória da saída para Cocalzinho de Goiás (ambos os sentidos da rodovia).

22/8 – Alças da rotatória da saída para Cocalzinho de Goiás. Haverá desvio e circulação alternada, com operação ‘pare e siga’, nos pontos de ligação da BR-414 com a GO-225.

“Os serviços programados estão sujeitos à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas. Em caso de reprogramação, as obras serão informadas pelo perfil da concessionária no Twitter (@ecoviasaraguaia), que divulga diariamente as obras em curso. Também podem ser consultados pelo telefone 0800 153 0 153, 24h por dia”, explica a concessionária.

Leilão

A Ecovias do Araguaia venceu um leilão em abril de 2021 e será responsável pelo empreendimento por 35 anos. No total, terá de investir R$ 14 bilhões nas rodovias. Desse total, R$ 7,8 bilhões serão em investimentos e R$ 6,2 bilhões terão como destino os custos operacionais. Segundo o Ministério da Infraestrutura, serão instaladas 19 bases de serviços operacionais ao longo dos 851 quilômetros concedidos. É responsável pela administração e operação da BR-153/TO/GO e BR-080/414/GO.

O trecho concedido atravessa 28 municípios nos estados de Tocantins e Goiás, com a seguinte distribuição:

- Rodovia BR-153/TO/GO, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros;

- Rodovia BR-080/GO, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros;

- Rodovia BR-414/GO, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.