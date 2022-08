Tribunal de Justiça cria a Ouvidoria da Mulher em Goiás

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) realiza a solenidade de instalação da Ouvidoria da Mulher nesta sexta-feira (26). O canal tem objetivo de receber e encaminhar denúncias, prestar informações e orientar sobre procedimentos judiciais para vítima de violência, acolher e defender os direitos fundamentais das mulheres.



O evento irá contar com a presença do presidente do TJGO, o desembargador Carlos França; a ouvidora nacional da mulher junto ao CNJ, Tânia Reckziegel, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4); e do desembargador Amaral Wilson, ouvidor do Poder Judiciário Estadual.

Durante a solenidade, a desembargadora Elizabeth Maria da Silva será nomeada ouvidora da mulher. A juíza de direito Sirlei Martins da Costa será ouvidora substituta.

A Ouvidoria da Mulher foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Portaria nº 33/2022.