A cantora Dani Moraes, agita o público do Aparecida Shopping neste sábado (17), a partir das 19h30, com apresentação do Tributo a Marília Mendonça. O show contará com grande sucessos como "Infiel", "Troca de Calçada", "Alô Porteiro" e outros.

O show é gratuito e realizado na praça de alimentação do centro de compras, localizado na Avenida Independência, no Setor Serra Dourada 3ª Etapa, em Aparecida de Goiânia.