Trincheira do viaduto entre as Avenidas 85 e T-63, em Goiânia, será interditado entre 14h e 16h

Atualizada às 16h22 de 18/8

Nesta quinta, sexta-feira e sábado a trincheira da Avenida 85 do Viaduto da João Alves de Queiroz será totalmente bloqueada entre 14h e 16h para execução de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) para retirada das placas. Após a realização do procedimento no horário programado, o local foi liberado na tarde desta quinta-feira (18).

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) orienta a busca de rotas alternativas nestes dias e horários para os condutores que transitam na Avenida 85 por baixo do viaduto, além do uso de aplicativos de orientação que estejam atualizados para evitar transtornos.

Problemas antigos

No dia 15 de julho, o Complexo do Viaduto João Alves de Queiroz sofreu um incêndio nas placas de revestimento arquitetônico. Baltazar Campos David, de 41 anos, foi preso por atear fogo de forma acidental no local. Na ocasião, o homem tentou pegar uma pedra de crack que caiu no vão da estrutura metálica do viaduto, mas, como estava escuro, ele utilizou um pedaço de papelão e colocou fogo para iluminar.

O objeto caiu e as chamas se espalharam por colchões, cobertores, plásticos e bebidas alcóolicas que estavam escondidas. Em decorrência do acidente, a Prefeitura de Goiânia iniciou uma série de reformas com intenção de recompor dois pilares do viaduto. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) explicou que a obra consiste na retirada da camada de recobrimento para posterior recomposição com argamassa de alta resistência, cuja espessura varia entre 2 cm e 3 cm. Relata ainda que pelo dados obtidos não houve problema estrutural. A liberação total deve acontecer no próximo dia 21 de agosto.