Trindade Gastrô - Vila Natalina será neste fim de semana

Evento que une gastronomia e música, o Trindade Gastrô - Vila Natalina será realizado nesta sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10), na Praça da Prefeitura, a partir das 19h. A iniciativa faz parte do Circuito Gastrô e vai integrar as festividades natalinas da cidade.

Além de pratos de expositores locais e música ao vivo diariamente com Rodrigo Bravo, haverá show com Elen Aguiar (sexta), Tripop e Rock 62 (sábado) e Keissi Seabra (domingo). A entrada é aberta ao público.

O Circuito Gastrô é um festival itinerante que está rodando as cidades de Goiás, mas que se originou em Pirenópolis. Este ano o projeto já passou por Goiânia, Cidade Ocidental e Pirenópolis. No próximo fim de semana o evento encerra a programação do ano em Aparecida de Goiânia.