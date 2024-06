Trindade investe R$ 4 milhões na Festa do Divino Pai Eterno

A cidade de Trindade, a 18 km de Goiânia, também conhecida como a capital da fé de Goiás, está em franca preparação para a tradicional festa em louvor ao Divino Pai Eterno, uma tradição que chega aos 184 anos em 2024. Com 150 mil habitantes, o município irá receber uma população flutuante estimada pelos organizadores do evento em 3,5 milhões de romeiros. A prefeitura local, com o apoio do governo estadual, está voltada este mês para a organização dos serviços estruturais e de acolhimento dos fiéis que chegam de todas as partes do País. Esta é a segunda maior romaria religiosa do Brasil, depois de Aparecida, em São Paulo.

A Prefeitura de Trindade anunciou um investimento de R$ 4 milhões na romaria deste ano. Outros R$ 2 milhões estão em negociação com o governo estadual, segundo o presidente da Sala de Gestão Integrada da Romaria, Gustavo Queiroz. “A cidade para em função da festa e nós estamos trabalhando para oferecer toda a estrutura necessária e de acolhimento aos visitantes.” Durante os dez dias de festa, 2 mil servidores públicos municipais estarão à disposição de forma ininterrupta.

Seis novos pontos de saúde serão posicionados de forma estratégica para atender os romeiros: na Barraca dos Romeiros, conduzida pela OVG na rodovia; na Matriz; na Basílica; no estacionamento, durante as missas campais; no Carreiródromo; e no Pórtico de entrada, onde fica o Centro de Atendimento ao Turista (CAT). “Este ano, além de médico e enfermeiro, nesse posto haverá um fisioterapeuta para atender as pessoas que chegam caminhando pela rodovia”, comenta Queiroz.

Ali perto, o canteiro de obras do Viaduto da Fé, em execução pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) na GO-060, será isolado para garantir maior segurança aos peregrinos. Segundo a Goinfra, em maio último foram concluídas 30% da estrutura de 278 metros de comprimento, que terá rampas de acesso e rotatória sob a parte elevada para facilitar o acesso a Trindade. A previsão de entrega do viaduto é no final deste ano.

Queiroz explica que a prefeitura prevê uma arrecadação em torno de R$ 40 milhões com a romaria de 2024, mas em contrapartida é necessário investir em melhorias estruturais porque “a festa mexe completamente com a cidade”. Até o início da romaria serão instalados 500 tambores de lixo e 300 banheiros químicos. Câmeras de monitoramento vão funcionar 24 horas por dia nas entradas da cidade.

Destruída por fortes chuvas, está em construção a nova ponte que dá acesso às obras do novo Santuário e será entregue antes da romaria.

Durante todo o período da Romaria do Divino Pai Eterno a Sala de Gestão Integrada irá funcionar como um centro de comando estratégico. Além de representantes da prefeitura, membros do Governo de Goiás, das forças de Segurança, da Igreja Católica, e entidades civis organizadas vão atuar conjuntamente para coordenar todas as ações e dar respostas em tempo real. No dia 13, todo o planejamento elaborado pelos missionários redentoristas, responsáveis pela romaria, será oficialmente apresentado aos entes envolvidos.

Esta é a expectativa do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de Goiás (ABIH-GO), Fernando Carlos Pereira, hoteleiro em Trindade. Mesmo que haja uma tradição histórica de aluguéis de casas e quintais para a festa, a cidade possui aproximadamente 100 estabelecimentos de hotelaria que oferecem cerca de 4 mil leitos. Segundo Fernando, nesta terça-feira (4) os empresários vão se reunir para discutir os preparativos, mas ele acredita que a ocupação ficará semelhante aos anos anteriores. “No primeiro final de semana será de 40% a 60% e a partir da procissão dos carros de boi até o final atingirá em torno de 100%.”

Meio ambiente é foco da romaria

Sustentabilidade é o conceito adotado para a romaria de 2024, tanto pelo Santuário Basílica, quanto pela Prefeitura de Trindade. “Somos administradores das coisas de Deus e fomos chamados a cuidar de tudo que o Divino Pai Eterno nos ofereceu. Então, nada mais justo termos um olhar de cuidado para o meio ambiente e os impactos que nós como seres humanos provocamos”, afirmou o reitor padre Marco Aurélio no lançamento da festa.

Ações sustentáveis serão promovidas através de parcerias com empresas de energia solar que farão um Caminho de Luz até as obras do novo Santuário. Romeiros serão levados por veículos elétricos.

Outra novidade deste ano será o Espaço do Romeiro, área climatizada de 9 metros de altura por 60 metros de comprimento que será montada no estacionamento. Nesta imensa tenda, os peregrinos vão encontrar restaurantes, suporte de saúde, atrações musicais, exposições de obras sociais, espaço de achados e perdidos e poderão vivenciar uma experiência imersiva de realidade virtual, com óculos 3D, para conhecer todos os detalhes do Novo Santuário, como ele ficará quando estiver pronto.

Primeira cidade goiana a anunciar o fim do lixão e conquistar licença do aterro sanitário, Trindade está se organizando para garantir o ciclo da sustentabilidade durante a romaria quando a produção de lixo aumenta mais de 200% no município. Além de coleta seletiva e as cinco centenas de tambores de lixo, a prefeitura está finalizando as obras de uma usina fotovoltaica, nas proximidades do Carreiródromo, capaz de gerar energia para os mais de 50 prédios da administração municipal. Para a festa deste ano, toda a iluminação da cidade será por lâmpadas LED.