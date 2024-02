Trinta internos são resgatados de clínica clandestina em Goiás

Trinta internos que estavam em uma clínica clandestina de recuperação foram resgatados nesta sexta-feira (23) em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), no local destinado à recuperação de dependentes químicos, os internos estavam em situação de precariedade.

Segundo a PC, depois de denúncias sobre maus-tratos e uso de medicamentos controlados sem receita, a Vigilância Sanitária esteve no local e constatou que a clínica funcionava sem alvará e outros laudos necessários.

Ainda de acordo com as investigações, o lugar chegou a ser interditado no início de fevereiro deste ano, mas continuou funcionando normalmente. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Vigilância Sanitária Estadual, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram presentes.

A polícia disse que uma ambulância foi usada e os dependentes químicos foram entregues aos cuidados dos familiares.

O nome da clínica não foi divulgado pela polícia, por isso não foi possível pedir um posicionamento para os responsáveis.