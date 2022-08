Trio é preso suspeito de fraudar selos cartorários com QRcode de música, em Aparecida

Três homens foram presos suspeitos de fraudarem o selo de autenticação cartorária de assinatura, em Aparecida de Goiânia, para transferência de veículos, conhecimento popularmente como “Recibo de Compra e Venda de Veículo". As prisões, efetuadas nesta terça-feira (16), fazem parte da investigação “Never Gonna Give You Up”.

A investigação começou no dia 11 de agosto quando um homem apresentou um Certificado de Registro de Veículo (CRV) com um link de QRCode para validação falsificado. Ao invés de remeter ao site da validação, ele abria uma página do Youtube com a música “Never Gonna Give You Up”, de Rick Astley, (tradução: Nunca Vou Me Esquecer de Você) que dá o nome a investigação.

O documento apresentado permitiria a transferência de um veículo para um terceiro. O homem que apresentou o documento foi localizado pela polícia e levado para a delegacia. Durante interrogatório, foi apurado o envolvimento de mais dois suspeitos, os quais também foram capturados e presos. Os investigados foram autuados em flagrante pela prática dos crimes de associação criminosa e falsificação de selo público.