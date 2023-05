Triunfo reforça alerta aos motoristas em obras na BR-153 entre Goiânia e Aparecida

A ponte que passa sobre o Ribeirão Santo Antônio, na BR-153, está com metade da pista interditada no sentido Sul, de Goiânia a Aparecida de Goiânia. De acordo a Triunfo Concebra, que administra a rodovia, o serviço é para reajustar as juntas de dilatação da estrutura e têm previsão de terminar no dia 8 de junho.

A concessionária reforça os cuidados para os motoristas que passam pela região para evitar acidentes, como atenção à sinalização colocada no local, que tem painéis de mensagem variável, barreiras sinalizadoras e piscantes de advertência.

As intervenções começaram no dia 25 de maio e desde então uma das faixas da pista sul está interditada. Segundo a Triunfo todas as demais estão com fluxo normal. A concessionária disse que essa intervenção é para que os motoristas tenham mais conforto ao passar pela ponte e a obra não apresenta nenhum tipo de risco.

Após terminar a parte sul, a manutenção acontece na parte norte da ponte no sentido Aparecida a Goiânia, e também será feita nas juntas de dilatação e no mesmo modelo de fechar uma faixa mantendo o trânsito normal na outra. A concessionária disse que a previsão para concluir as obras é no mês de junho.

Local da obra

As obras estão acontecendo no Km 508, na mesma altura da BR que ficou conhecido pelo acidente envolvendo um ônibus que viajava da cidade de São Paulo em direção a Brasília, e no dia 24 de dezembro de 2021, após se chocar com cones de sinalização, na madrugada, bateu em um caminhão, capotou e caiu na ribanceira de um córrego. Além de seis mortos, 41 passageiros ficaram feridos no acidente.

A concessionária reforçou que as obras que acontecem no local agora, não tem relação com o acidente ocorrido em 2021, sendo apenas para manutenção da estrutura e conforto de quem trafega pelo local.