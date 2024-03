Turismo e crescimento econômico deixam mais forte o comércio em Trindade

Mesmo guardando tradições seculares dos goianos, como a Romaria do Divino Pai Eterno e os carros de bois, o município de Trindade, localizado a menos de 20 quilômetros de Goiânia, não se priva de buscar a modernidade. Além da população flutuante de mais de 3,6 milhões de visitantes que recebe especialmente entre o fim de junho e início de julho, quando ocorre a Festa do Divino Pai Eterno, a cidade vive um forte desenvolvimento socioeconômico.

Dados do Censo de 2022 revelam que Trindade chegou a 142.431 habitantes, um salto demográfico de 36,3% em comparação ao censo anterior, de 2010. Atualmente, o município possui a nona maior população de Goiás e a 16ª da região Centro-Oeste. E esse aumento populacional fez com que cidade ocupasse o 8° lugar, entre 246 municípios, no ranking de cidades que mais atraem empresas no Estado.

"Temos a comodidade de estarmos próximos à Goiânia, mas somos também uma cidade de oportunidades e que está melhorando a qualidade de vida para sua população. E isto tem feito a diferença em diversos setores, incluindo o do comércio", diz o secretário da Indústria, Comércio e Serviços de Trindade, José Maria Vieira, ao apontar que, somente em 2023, a cidade atraiu 521 novos negócios.

Um reflexo evidente desse desenvolvimento econômico experimentado pela cidade pode ser visto no Centro, que além de pontos turísticos famosos, hoje também abriga um comércio moderno, variado e forte com grandes marcas de restaurantes e redes de fast food.



Confira a seguir alguns dos estabelecimentos de renome nacional e internacional, no segmento de alimentação, já presentes no município.

Subway

A tradicional rede norte-americana de restaurantes fast food Subway, com especialidade em vendas de sanduíches e saladas, dispõe de duas unidades para melhor atender a população trindadense.

Endereços: Av. Manoel Monteiro, 1110 - St. Central / Av. Aparecida, 318 - Qd. 45 Lt 05, Setor Maysa

Cacau Show

Consolidada como uma das maiores redes de lojas de chocolates finos do Brasil, a Cacau Show também está presente em Trindade.

Endereço: Rua Doutor Irany Ferreira, 78 - Quadra 14, Lote 05/06, sala 03 - Centro.

Milk Moo

Fundada em Goiânia por três amigos em 2019, a marca do milkshake da vaquinha também possui uma unidade malhada em Trindade.

Endereço: Av. Manoel Monteiro, 913 - Vila Pai Eterno.

Buffalos Black Trindade

Bastante recomendado para os amantes da culinária goiana, o restaurante é elogiado pelos seus serviços e atendimento. Além disso, o Buffalos Black Trindade ainda dispõe de espaço kids para a criançada e música ao vivo para alegrar ainda mais as refeições.

Endereço: Av. Manoel Monteiro, 555.

Carne com Mandioca

Conhecido pelo seu típico churrasco goiano, elaborado de forma artesanal, o restaurante conta com um cardápio repleto de pratos selecionados, como carne angus e grill, além de acompanhamentos, sobremesas, sucos de frutas, cremes e caipirinhas.

Endereço: Av. Brasília, 145 - Jardim Salvador.

Alle Esfihas e Boliche Trindade

Com um menu repleto de pratos para todos os gostos, como pizza, espetinhos, petiscos, além de uma brinquedoteca e pista de boliche, o Alle Esfihas e Boliche é ideal para quem busca apreciar os pratos típicos do estado, mas não abre mão da diversão.

Endereço: Av. Brasília, Qd. 19, Lt. 11, n° 50 - Vila João Braz.

Pimentas Grill

Com um cardápio que vai desde hamburguer à pizza, o tradicional restaurante de comida caseira também se destaca pelas suas panelinhas bem servidas e drinks. Endereço: Av. Manoel Monteiro, 285 - Jardim Salvador.

Vaca no Pão Sanduicheria

Com um conceito de sanduíches artesanais de dar água na boca, a Vaca no Pão Burger Bistro também está presente na capital da fé.

Endereço: Av. Manoel Monteiro, n° 1398 - St. Oeste.

San Paolo Cantina

Um pedaço da Itália também se encontra em Trindade, com o San Paolo Cantina. Com um cardápio inteiro de pizzas, massas e vinhos, o restaurante é uma verdadeira experiência gastronômica.

Endereço: Rua 31, Número: 38, Qd. 73, Lt. 07 - Vila Carvelo.

Torresmo com Mandioca

Recém reinaugurado na cidade, o restaurante dispõe de um cardápio repleto de opções de entradas, petiscos, peixes, carnes e drinks para todos os gostos (e idades). O restaurante ainda conta com um espaço kids, equipado com piscinas de bolinhas e escorregadores, para a criançada gastar a energia.

Endereço: Av. Raimundo de Aquino, 110 - Vila Pai Eterno.

Flash Smash

Recentemente, Trindade também recebeu a pré-inauguração de uma franquia da rede de hamburgueria Flash Smash, que é conhecida por servir hambúrgueres bem feitos, baratos e de qualidade.

Endereço: Av. Raimundo de Aquino, 174 - Vila Joao Braz.

Galdino's Service Foods

Bastante recomendado pelos amantes da culinária goiana, o restaurante conta com serviços self service à vontade, self service no peso e marmita.

Endereço: GO-060, km 19 - St. Oeste.

Palato Restaurante

Com vista para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o restaurante se destaca pelo seu churrasco.

Endereço: R. 1, 219 - Santuário.

Cerrado Goiano

Resgatando a culinária goiana, o restaurante serve pratos goianos no fogão à lenha, além de carnes grelhadas e sobremesas, em espaço rústico de clima familiar.

Endereço: Av. Raimundo de Aquino, 597 - Vila Pai Eterno.

Carne na Brasa

Conhecido pelo seu churrasco saboroso, o restaurante é bastante elogiado pelos clientes.

Endereço: Av. Manoel Monteiro, nº512.

Ponto do Peixe

Do fruto do mar à clássica comida goiana, o restaurante ainda dispõe de bebidas geladinhas para acompanhar as refeições.

Endereço: Quadra 17 Lote 1-A, Av. Brasília, 2 - Jardim Salvador.

Restaurante Vovó Zica

Com uma grande variedade de churrascos e acompanhamentos, o restaurante também atende delivery.

Endereço: Av. Constantino Xavier, 22 - Ana Rosa.

Restaurante da Dora

Com buffet à vontade, o restaurante dispõe de um menu repleto de pratos da culinária brasileira.

Endereço: Av. Pres Jk Q A, 2760.