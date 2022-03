Turista é resgatada após queda em cachoeira de Pirenópolis

Uma turista foi resgatada logo após cair durante um passeio em uma cachoeira, em Pirenópolis. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima levou um tombo no mesmo nível em que estava e sofreu lesões na região dorsal e lombar.

A equipe dos bombeiros foi acionada na tarde do último domingo (20) e resgatou a vítima, que estava consciente, na Cachoeira Paraíso, localizada próximo à rodovia GO-338.

Durante o resgate, os bombeiros usaram uma prancha e carregaram a mulher por cerca de 300 metros até que eles chegassem na ambulância, que os aguardava no local. A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ).

O nome e idade da vítima não foram divulgados. O hospital não divulgou o estado de saúde atualizado da turista.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.