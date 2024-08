Turistas de São Paulo são resgatadas na Chapada dos Veadeiros após se perderem e dormirem no parque

Duas turistas de São Paulo, de 40 e 25 anos, foram resgatadas após se perderem em trilha na Chapada dos Veadeiros, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Elas teriam saído na manhã da terça-feira (6), se perderam e dormiram no parque, e foram resgatadas no outro dia. Os bombeiros informaram que elas estavam bem, mas desidratadas.

As duas mulheres estavam hospedadas na casa de Carlos Augusto Mucury, 72 anos, em Alto Paraíso de Goiás, para participar de um evento religioso. Elas saíram na manhã de terça-feira (6) para realizar a trilha Sertão Zen, que fica a aproximadamente 5 km da cidade, informaram os bombeiros. Após as 19 horas, como elas não retornaram para a casa onde estavam hospedadas, o locador foi até a entrada da trilha para recepcioná-las, não as encontrou e solicitou o socorro.

Segundo os bombeiros, Carlos falou com as mulheres por volta de 21 horas via aplicativo de mensagens. Elas informaram que estavam bem e que voltariam à entrada em uma hora, mas não conseguiram chegar ao local e precisaram dormir na trilha. Aos bombeiros, elas informaram que os celulares descarregaram com o tempo, o que as deixou incomunicáveis.

Com auxílio do Corpo de Bombeiros e de um guia experiente, elas foram encontradas na quarta-feira (7), a 2,11 km do início da trilha. Segundo os bombeiros, elas estavam bem, mas “um pouco desidratadas e com sede”, e foram conduzidas para casa onde estavam hospedadas.