Turma social “Colcha de Retalhos” está com vagas abertas para voluntários

Recentemente reconhecido com o primeiro lugar na categoria Atividade Empresarial do Prêmio Goiás Sustentável 2024, o projeto “Colcha de Retalhos”, projeto social promovido pelo Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping, em Goiânia, está com vagas abertas para voluntários para que desejem contribuir com a confecção de colchas de retalho.



“Não precisa ser profissional para aderir ao projeto. Nosso objetivo é unir pessoas em busca de um bem maior: produção de colchas para serem doadas a pessoas em vulnerabilidade, que possam doar seu tempo e habilidade. Sem contar que a ação também contribui para o meio ambiente, pois os retalhos ganham uma nova destinação que não o descarte”, ressalta Rogélia Pinheiro, gerente do Clube de Costura.

As colchas produzidas serão utilizando retalhos doados por lojistas do Mega Moda Shopping, Mega Moda Park, Mini Moda e outras marcas da Região da 44. Após prontas serão doadas à Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), responsável pela distribuição.



Para se inscrever basta a pessoa interessada entrar em contato com o Clube de Costura. As vagas são preenchidas de acordo com a disponibilidade de cada voluntária.



Premiação da OVG

Primeiro lugar na categoria Atividade Empresarial do Prêmio Goiás Sustentável 2024, que destaca a iniciativa como um exemplo de práticas sustentáveis e compromisso com o desenvolvimento social e ambiental, o projeto “Colcha de Retalhos” busca transformar resíduos têxteis em peças úteis, promovendo práticas sustentáveis e engajando a comunidade em ações de solidariedade.

Voluntários e acadêmicos de moda são incentivados a participar e a adotar práticas ambientalmente responsáveis, fortalecendo a visão de uma moda mais consciente e inclusiva. “Estamos criando uma moda mais consciente, que minimiza o impacto ambiental e promove a inclusão social e a solidariedade”, afirma Rogélia.