Tutorial ensina a customizar camisetas para torcer pelo Brasil

O Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping, lançou um tutorial com dicas para quem quer customizar o look para torcer pelo Brasil durante o campeonato mundial de futebol. Gratuito e disponível no Youtube do Clube, o conteúdo traz dicas fáceis de executar.

"Fizemos três tutoriais para quem quiser se inspirar. Um com utilização apenas de tesoura, outro que requer linha e agulha, e o terceiro para quem tem máquina de costura e quiser utilizar outros tecidos ou aplicações. Tudo muito simples e fácil de executar, até mesmo para quem não tem experiência com corte e costura", explica Rogelia Pinheiro, Gerente do Clube de Costura.

E, para quem quiser customizar a camiseta e não tiver tempo ou achar que não leva muito jeito, o Clube de Costura, também fará as customizações. Peças adquitidas em qualquer uma das unidades do Grupo Mega Moda terá até 20% de desconto. De acordo com Rogelia, a grande ideia dessa ação é permitir que as pessoas coloquem sua identidade nos looks para torcer pelo Brasil, já que há um imenso campo de possibilidades na customização das camisetas. "Quando a gente se identifica com uma roupa, usamos mais. E nós queremos todo mundo torcendo com as cores da nossa seleção", afirma ela.