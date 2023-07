Tutorial gratuito ensina a confeccionar boneca de pano

O Clube de Costura, projeto institucional do Grupo Mega Moda, localizado no piso G3 do Mega Moda Shopping, na Região da 44, em Goiânia - segundo maior polo de moda do Brasil, acaba de lançar no YouTube um tutorial gratuito que ensina como confeccionar uma boneca de pano. Pensado para toda a família, o conteúdo proporciona não só o desenvolvimento de habilidades manuais, como também a interação entre adultos e crianças.

De acordo com Rogélia Pinheiro, gerente do Clube de Costura, as bonecas de pano carregam memórias afetivas que transcendem gerações. “Com o tutorial, a confecção se torna uma atividade lúdica. A simplicidade do passo a passo facilita o processo, tornando-o acessível mesmo para aqueles que nunca costuraram antes. Além disso, é uma forma de proporcionar um momento de diversão, aprendizado e conexão na família, criando uma conexão entre pais e filhos", afirma Rogelia Pinheiro, gerente do Clube de Costura.

O tutorial já está disponível no canal do YouTube do Clube de Costura, e para fazer sua primeira boneca de pano é necessário ter: 30 x 20 cm de algodão cru ou tricoline; 15x15cm de tricoline estampado; 5 metros de lã na cor desejada, para confeccionar o cabelo; linhas branca e da mesma cor da lã; agulhas; tesoura para tecido; prendedores; uma bola de algodão; um pedaço de papelão medindo 15x13 cm; caneta, blush, pincel e molde disponível na biblioteca digital do Clube de Costura.

Oficinas infantis

O Clube de Costura também terá durante o mês de julho uma programação com oficinas infantojuvenis. Dentre as opções estão: "Costurar é Uma Arte", "Roupa De Bonecas ou Bicho de Pelúcia", "Desenho de Moda" e "Vista sua Aquarela".

As oficinas são presenciais, com cargas horárias variando de 6 a 9 horas, e o investimento varia de R$ 160 a R$ 190. Descontos especiais são oferecidos para irmãos ou amigos que se inscrevem juntos (10% no ato da matrícula) e para crianças que se inscrevem em duas ou mais oficinas. Além disso, associados do Clube recebem 15% de desconto na aquisição de dois cursos.

Para mais informações ou para se inscrever, você pode fazer uma visita ao Clube pessoalmente, entrar em contato pelo WhatsApp (62 98591-6597), ou pelo Instagram, em @ClubedeCostura. As inscrições para todos os módulos já estão abertas.