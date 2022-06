Uber promete reduzir tempo de espera por viagem em Goiânia com novo serviço

A partir desta quarta-feira (1º), motoristas e passageiros da Uber em Goiânia poderão conferir um novo serviço da plataforma, que promete reduzir o tempo de espera por viagem e aumentar os ganhos dos condutores. Para utilizar, o usuário deve escolher a opção “Prioridade” no momento de confirmar o destino.

Entretanto, a empresa informa que, “neste primeiro momento”, a modalidade é limitada a viagens com até 10 quilômetros de distância em horários de maior demanda. Ou seja, está sujeita ao preço dinâmico que ocorre quando há previsão de mau tempo, em horários de pico e eventos especiais.

“As viagens com o Prioridade custarão um pouco mais do que as do UberX e neste momento acontecerão nas regiões centrais das cidades, onde a espera pelo embarque tem sido mais longa. A nova modalidade é destinada a todos os usuários com acesso ao produto”, informou a empresa por meio de comunicado em seu site oficial.

Além de Goiânia, a ferramenta está disponível em João Pessoa (PB), Vitória (ES), Campo Grande (MS), Campinas (SP) e Belém (PA). A Uber também explica que não é necessário baixar um novo aplicativo, pois a modalidade está disponível na lista de opções do aplicativo já instalado no celular.

“Para solicitar uma viagem com o Prioridade, basta acessar o aplicativo da Uber, digitar os locais de início e destino da viagem e escolher a opção Prioridade. A nova funcionalidade oferece a mesma qualidade e padrão de segurança de todas as modalidades de viagens da Uber”, finaliza.