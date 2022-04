Ucrânia: Mãe escreveu dados nas costas da filha com medo de perdê-la na guerra

O relato de uma mãe ucraniana nas redes sociais viralizou e vem comovendo pessoas do mundo inteiro desde a última sexta-feira (4). Em um momento de desespero, durante o início dos ataques russos em Kiev, no último dia 24 de fevereiro, Aleksandra Makoviy decidiu escrever com uma caneta os dados pessoais nas costas da filha Vira, de apenas dois anos.

Diante dos “sons ensurdecedores e poderosos de explosões”, conforme relatado no último post, a mulher assinou os dados da filha com “as mãos tremendo muito”. Segundo Aleksandra, a ideia era de que, caso algo acontecesse com ela e o marido, Vitaliy, a filha poderia ser encontrada nas buscas por sobreviventes e entregue aos familiares.

A mãe também revela na postagem que guardou um papel, com nome completo da filha, contato dos avós e até o endereço da família na capital, no bolso de um macacão utilizado pela criança.

“Dói ver a galeria de fotos. Há ali uma vida tão maravilhosa que tivemos. Ainda não consigo tirar do bolso do macacão esse papel embaralhado. Embora estejamos agora num local seguro", contou a mulher.

Segurança fora da Ucrânia

Apesar dos sustos, Aleksandra e a Vira conseguiram fugir da Ucrânia pela Polônia e estão refugiadas no sul da França. A publicação, porém, não fala da situação do marido, Vitaliy, que possivelmente não conseguiu escapar do país ucraniano. Homens entre 18 anos e 60 anos foram proibidos de deixar o país.

Conforme dados levantados e atualizados pela agência de notícias Reuters nesta segunda-feira (4), pelo menos 24 mil pessoas foram mortas durantes os conflitos entre russos e ucranianos. Até o momento, 10 milhões estão desalojados e pelo menos 1.800 edifícios foram destruídos na Ucrânia.