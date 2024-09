UEG abre inscrições para o vestibular de 2025

Estão abertas as inscrições para ingressar em um dos 34 cursos de graduação da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ao todo, são 4.150 vagas em diferentes cursos para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Segundo a universidade, as inscrições, que encerram no dia 21 de outubro, devem ser feitas pelo site www.vestibular.ueg.br. A taxa é de R$ 50.

O edital foi publicado na última quinta-feira (19) com a lista das graduações que envolvem várias áreas de atuação (confira ao final da matéria todos os cursos).

Para todos os participantes, a UEG orienta que, ao preencher a inscrição, é necessário indicar a primeira opção de curso, cidade e turno que deseja fazer a graduação e verificar a disponibilidade. Além disso, também é necessário escolher uma segunda opção de graduação. A duração dos cursos é de dois a cinco anos.

De acordo com a universidade, é possível solicitar a taxa de isenção até o dia 26 de setembro. Para isso o interessado deve participar de programas sociais, como CadÚnico ou ser doador de sangue, medula óssea ou leite materno.

Neste processo haverá vagas reservadas para sistema de cotas para candidatos que comprovem terem estudado na rede pública de ensino, para negros, indígenas e pessoas com deficiências. Segundo o edital, haverá duas vagas adicionais para quilombolas por curso.

O processo seletivo acontecerá apenas em uma única fase, que está previsto para o dia 1º de dezembro. Conforme a UEG, o resultado desta prova será divulgado no dia 31 de janeiro do próximo ano. A prova seletiva será composta por uma prova objetiva e de redação.

Ainda conforme a universidade, as provas serão realizadas nas cidades que tiverem vagas disponíveis e conforme a opção preenchida no momento da inscrição. No edital, é possível conferir as cidades onde os cursos são disponibilizados.

Confira os cursos de graduação e a quantidade de vagas disponibilizadas pela UEG:

Administração - 200 vagas

Agroecologia - 30 vagas

Agroindústria - 30 vagas

Agronomia – 90 vagas

Arquitetura e Urbanismo – 30 vagas

Biomedicina – 30 vagas

Ciências Biológicas - 190 vagas

Ciências Contábeis - 200 vagas

Ciências Econômicas - 80 vagas

Cinema e Audiovisual – 40 vagas

Design de Moda – 40 vagas

Direito – 320 vagas

Educação Física - 180 vagas

Enfermagem – 60 vagas

Engenharia Agrícola - 30 vagas

Engenharia Civil – 30 vagas

Engenharia Florestal – 30 vagas

Farmácia - 60 vagas

Física - 30 vagas

Fisioterapia – 30 vagas

Geografia – 260 vagas

História - 400 vagas

Letras – 440 vagas

Logística - 80 vagas

Matemática - 240 vagas

Medicina Veterinária - 30 vagas

Pedagogia – 520 vagas

Psicologia – 40 vagas

Química Industrial – 30 vagas

Química - 30 vagas

Sistemas de Informação - 120 vagas

Sistemas para Internet – 160 vagas

Turismo – 40 vagas

Zootecnia – 30 vagas