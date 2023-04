UEG abre inscrições para vestibular com 450 vagas para 11 cursos

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou, nesta segunda-feira (11), o edital de abertura do Processo Seletivo UEG 2023/2, onde são oferecidas 450 vagas em 11 cursos de graduação da Universidade. As inscrições podem ser feitas até 11 de maio pelo site da UEG.

As provas serão realizadas no dia 4 de junho em todas as cidades onde houverem vagas disponibilizadas. O candidato fará as provas na cidade pela qual optou no formulário de inscrição e o resultado final será divulgado no dia 10 de julho. Os aprovados começarão as aulas no dia 7 de agosto.

O Processo Seletivo vai avaliar os inscritos por meio de uma prova objetiva e uma redação. As 52 questões da prova de múltipla escolha vão abranger as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deverá fazer um cadastro no site da UEG com o CPF e a senha de login. Em seguida, precisa indicar no formulário de inscrição a primeira e a segunda opção de graduação que deseja cursar, indicando a cidade e o turno desejado.

Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente venham da rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. São oferecidas, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.

A taxa de inscrição é de R$ 50, sendo isenta para titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou para doadoras regulares de leite materno. Quem deseja a isenção da matrícula deve fazer a solicitação entre os dias 11 a 20 de abril.

Cursos e vagas disponíveis

Agronomia (90)

Arquitetura e Urbanismo (30)

Ciências Biológicas (30)

Educação Física (60)

Engenharia Agrícola (30)

Engenharia Civil (30)

Farmácia (60)

Fisioterapia (30)

Medicina Veterinária (30)

Química Industrial (30)

Zootecnia (30)