UEG abre seleção para 1,1 mil vagas remanescentes do último vestibular

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) abril nesta sexta-feira (13) a seleção para aproveitamentos de vagas remanescentes do vestibular 2022/1, oferecendo 1100 vagas em 27 cursos de graduação. Os candidatos interessados podem fazer sua inscrição, gratuitamente, até a próxima quarta-feira, 18 de maio, através do site www.estudeconosco.ueg.br. É preciso fazer o cadastramento por meio do CPF, preencher o formulário e imprimir o comprovante de inscrição.

Para o ingresso, será utilizada a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2019, 2020 e 2021 com igual ou superior a 500 pontos na média das notas.

Entre os cursos que oferecem vagas estão Psicologia, Farmácia, História, Geografia, Agronomia, Ciência Contábeis, Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Enfermagem, Design de Modas e Ciencias Econômicas.

A classificação dos participantes será realizada por ordem decrescente da média das quatro provas objetivas e da redação do Enem, cumprindo o limite de vagas de cada curso e cidade.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia