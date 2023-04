UFG abre as portas para evento Espaço das profissões 2023

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realizará Espaço das Profissões 2023, nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Câmpus Samambaia. Segundo a universidade não há necessidade de fazer inscrição prévia, sendo quantidade ilimitada por escola e não será cobrada taxa para participação, o evento é uma oportunidade para que os futuros estudantes tenham contato com a profissão.

No Espaço das Profissões, serão oferecidas palestras de formação profissional, oficinas, salas interativas e outros. A expectativa é de receber mais de 30 mil pessoas. Além disso, os interessados poderão consultar o site do evento, onde serão atualizadas novas informações https://www2.espacodasprofissoes.ufg.br/.

A UFG conta com 104 cursos de graduação e oferece vagas nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e cidade de Goiás. A coordenadora do Espaço das Profissões, Janice Pereira Lopes, explica que o evento é uma oportunidade para compreender melhor o funcionamento da universidade em seu dia a dia, e, também, as oportunidades que envolvem a vida acadêmica, além dos intercâmbios nacionais e internacionais, a projetos de extensão, curso de línguas, projetos de pesquisa e de inovação, entre outras formações que a unidade oferece.