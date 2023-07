UFG cria repelente que protege contra mosquitos Aedes e carrapatos da febre maculosa

Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) criaram um repelente que protege contra mosquitos Aedes e carrapatos da febre maculosa. A pesquisa é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG), que fez uma parceria com a Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) para a produção do medicamento. O produto deve estar disponível para comercialização a partir do ano que vem.

A equipe de pesquisadores, sob a coordenação dos professores Caio Márcio de Oliveira Monteiro e Thiago Lopes Rocha, desenvolveu um gel a partir do uso da nanotecnologia. Além de ser barato, eficaz e seguro, o produto amplia a proteção a públicos até então restritos, porque as fórmulas disponíveis no mercado não contemplam, por exemplo, crianças menores de dois anos.

A espécie que transmite é o carrapato estrela que está associado à presença de equinos, capivaras e antas. Como ele depende de estar em contato para transmitir as bactérias, as medidas profiláticas vão estar voltadas para evitar que o carrapato entre em contato. Calças, blusas de manga comprida para evitar o contato e a outra forma de proteção é o uso de repelentes”, explicou o professor Caio Márcio em entrevista à TV Anhanguera.

Outra pesquisadora, Stephânia Taveira, explica o processo de produção do repelente em entrevista à TV Anhanguera.

O objetivo principal era obter um produto de baixo custo que fosse eficaz e também seguro, além de impedir a penetração desse repelente para dentro da pele. Ele garante a segurança e, ao mesmo tempo, o produto continua exalando para que tenha aquela ação prolongada e a pessoa não precise aplicar muitas vezes ao dia”.

De acordo com o diretor do Iquego, Daniel Jesus, o produto deve ser comercializado para a população a partir do ano que vem. “A intenção é que a Iquego faça o SUS, mas como tem uma patente, a gente também procura parceiros privados para que isso chegue também nas drogarias e nas farmácias com uma amplitude maior para a população”, explicou.

Após a fabricação do produto, o próximo passo é pensar na produção em grande escala na indústria e depois fazer o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Carrapato

Amblyomma sculptum, conhecido vulgarmente como carrapato-estrela, tem equinos, antas e capivaras como hospedeiros preferenciais, mas devido à baixa especificidade parasitária, pode ser encontrado em outros hospedeiros, incluindo humanos. A febre maculosa brasileira representa um grave problema de saúde pública, com elevada taxa de letalidade, podendo chegar a 80%.

Para o professor Caio Monteiro, o desenvolvimento dessa pesquisa pode resultar em tecnologia que ajude no controle desse carrapato, não só no estado de Goiás, como em outros locais do país também. Com o avanço da pesquisa, foi descoberto que o carrapato transmissor não está presente em animais de estimação ou bovinos no estado.

Em Goiânia, até o momento, não foi identificada a circulação da bactéria Rickettsia rickettsii, patógeno responsável por quadros graves e de letalidade da febre maculosa.

Testes

Em relação aos testes com carrapatos, foram coletadas amostras das plantas C. virgultosus e Croton sp. De acordo com o professor Caio, uma parte das amostras coletadas foi utilizada para identificação da espécie, e as exsicatas foram depositadas em uma coleção de referência. Das amostras dessas plantas foi obtido o óleo essencial. Ele explica que “nesse óleo foram caracterizados os compostos majoritários encontrados na espécie C. virgultosus: o metil eugenol e 1,8 Cineol, enquanto em Croton sp. os compostos majoritários foram o metil eugenol e eugenol”.

Nos testes de repelência em laboratório com ninfas, o professor destaca que foi observado que o eugenol e o metil conferem elevada repelência, acima de 80% por mais de 24 horas. A etapa seguinte foi a realização de experimentos de desenvolvimento de formulações e o teste de repelência em condições de campo.