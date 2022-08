UFG desenvolve teste para monkeypox com diagnóstico em menos de 1 hora

Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) desenvolveram um teste para a detecção da monkeypox (varíola dos macacos) que chama a atenção pela rapidez e o baixo custo. O exame, produzido com insumos 100% nacionais, entrega o diagnóstico da doença em apenas 40 minutos. Já os reagentes necessários para o teste, pelos cálculos dos pesquisadores, devem custar cerca de R$ 3.

O teste foi desenvolvido em apenas três semanas, no Instituto de Química, com base na mesma técnica usada para criar o teste da Covid-19 e do zika vírus. Neste caso da monkeypox, ele foi feito a partir de uma amostra enviada pelo Laboratório de Virologia Clínica e Molecular da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo informações da UFG, o exame Lamp detecta o DNA do vírus causador da varíola dos macacos “amplificando o material genético de maneira simples, rápida e barata”. Após adição dos reagentes específicos e aquecimento a 62°C, o material muda de cor: vermelho é negativo. Já o amarelo indica que o paciente está com a monkeypox.

O novo exame agora segue para a etapa de validação “com um grande número de amostras e comparação com o teste padrão ouro que é o PCR”. A professora da UFG, Gabriela Duarte, destaca que somente com esse painel de amostras dos pacientes será possível validar o teste.

Além disso, segundo ela, “dependerá das autoridades de saúde investimento para desenvolvimento e aplicação, para que possa ser utilizado pela população”.

Atualmente, Goiás tem 51 casos confirmados de monkeypox e 165 suspeitos. A análise dos exames de diagnósticos de Goiás é feita, hoje, no Rio de Janeiro, mas o processo deve migrar para o Lacen do Distrito Federal para reduzir o tempo de resultado.